En la jornada de este 8 de marzo, fecha en la cual se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres han salido a las calles a manifestarse por sus derechos, alzando sus voces para exigir igualdad de género, con el objetivo de erradicar las conductas violentas y machistas que siguen presentes en la sociedad.

Por otra parte, cientos de mujeres han publicado sus reflexiones en esta histórica jornada. Así fue el caso de la actriz chilena Mónica Godoy quien denunció violentos episodios de acoso en su infancia y tuvo palabras para hablar sobre el miedo que siente al salir a las calles.

“Me gustaría volver a casa de noche y no sentir miedo”, “cuando nos violan todavía hay gente que nos preguntan si estamos seguras de haber dejado claro que no queríamos“, “una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual”, fueron las ilustraciones que adjunto la actriz.

“Lamentablemente no conozco a ninguna mujer que no se identifique con alguna de estas afirmaciones. En lo personal, no poder sentirme segura volviendo sola de noche a mi casa ha sido algo que me ha acompañado desde la adolescencia. Y creo que a la gran mayoría”, comenzó señalando la docia de la productora teatral Acertijo.

En ese contexto, aseguró que en muchas ocasiones sintió “miedo de subir a un taxi sola, miedo de quedarse sola en una discotheque, miedo a caminar de noche algunas cuadras, incluso con amigas”.

“Recuerdo que cuando volvía del colegio caminando a mi casa, a plena luz del día, me aparecieron muchas veces detrás de un árbol o siguiéndome, hombres mostrándome sus genitales, masturbándose o haciendo movimientos obscenos y con miradas libidinosas. ¡Terror! (desde los 12 hasta los 17 años). Para qué hablar de los toqueteos en las micros. ¿Por qué?”, agregó.

En esa misma línea, Mónica reveló que con anterioridad, conversó de la temática con su madre: “No una ni dos, mil veces! ‘Siempre atenta, no te quedes sola con hombres, siempre con una amiga’. Y muchos consejos de cómo defenderme si alguien me agredía sexualmente. MIEDOOOOO de abuelas, madres y niñas. ¿Por qué?“, advirtió.

“Nos hemos acostumbrado a algo que no es normal! Y que no queremos para nuestras hijas, nietas, ni para ninguna otra adolescente ni otra mujer en el mundo! Cuando eso cambie y muchas otras cosas más, deseenme feliz día de la mujer. Nunca más regalaremos la comodidad de nuestro silencio. Nunca más. Por nosotras, por las que se fueron, por las que están y por las que vendrán”, sentenció.