Dueño de Espacio Don Óscar reveló que pidió más carabineros antes de balacera y le dijeron que “no hay recursos”

Esta mañana, el dueño de la discoteque Espacio Don Óscar, Pedro Acevedo, salió al paso de las críticas y acusó supuesto abandono por parte de las autoridades y de la policía en materia de seguridad, tras la balacera ocurrida el fin de semana.

La madrugada de este domingo, tres personas fueron víctimas de impactos de bala, una de ellas quedando en riesgo vital en el Hospital El Carmen debido a la gravedad de las heridas.

La carta a Carabineros

En ese sentido y, tras las críticas emitidas por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien ha insistido en clausurar el espacio, Acevedo aseguró que envió una carta a Carabineros requiriendo personal y que obtuvo una respuesta negativa.

“Tenemos una carta que enviamos (el viernes) a Carabineros por un evento que se iba a realizar el sábado. Así se programan los servicios, de un día para otro (…) y dependiendo de la capacidad que tengan es cómo los programan“, aseguró en Contigo en la mañana.

“No tenemos recursos”

Luego, tras el violento incidente registrado en las afueras del lugar, el locatario señaló que funcionarios le dijeron que no hubo recursos para mandar personal. “¿Qué me dijo Carabineros cuando llegó acá al lugar? ‘Es que no tenemos más recursos’“, reveló.

Asimismo y, para aclarar que no requirió servicios de la institución para el interior de la discoteque, Pedro asveró que “en la carta dije claramente ‘a las afueras de nuestro espacio, en la vía pública‘, donde no solo tienen la competencia sino la obligación de velar por todos nosotros“, explicó en el matinal de Chilevisión.

Emplazó al alcalde Vodanovic

“Lamentamos el abandono de las autoridades (…) Es mucho más fácil no mandar carabineros. Yo pedí solo entre 4 y 5 de la mañana, no más que eso, pero nos dicen que no hay recursos. Estamos en un abandono por parte de la autoridad, todos necesitamos seguridad y ellos no la están proporcionando“, sentenció.

Finalmente, el empresario tuvo palabras para el jefe comunal, a quien emplazó por sus intentos de cerrar el local ante los reiterados hechos delictuales. “Ha tenido una persecusión exhaustiva. Acá no estamos haciendo nada ilegal. Estas cosas pasan, pero es un tema social. El alcalde nos ha querido estigmatizar porque tenemos al género urbano en nuestra sala”, concluyó.

