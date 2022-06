Conductor quedó libre: Familia de ciclista atropellado y abandonado pide ayuda a testigos del suceso

La familia de Claudio Fredes está atravesando un complejo momento tras la muerte del joven de 32 años, quien según denuncian, fue atropellado, arrastrado y abandonado por el conductor de una camioneta que transitaba por la comuna de Pedro Aguirre Cerda la madrugada del sábado 18 de junio.

Pero eso no es todo, ya que una vez que el chofer fue identificado y formalizado, la justicia determinó su libertad y las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Algo que ha sido catalogado como “irrisorio” por parte de las víctimas.

Al respecto, en Contigo en Directo, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, dijo estar en conocimiento de este caso tras haber sido contactado por una prima de Claudio, quien le solicitó ayuda como municipio para recabar pruebas asociadas mediante la revisión de cámaras de seguridad.

Asimismo, el edil reiteró su compromiso con esta situación, asegurando que “lo que queremos es que se haga justicia y que esto no vuelva a suceder. Hemos visto que en el último tiempo ha habido un aumento en los siniestros viales, afectando principalmente a quienes andan en bicicleta o motos. Hemos visto que esta Ley de Convivencia Vial que se promulgó hace más de 4 años, en los resultados no ha tenido la eficacia que esperaríamos“.

Por su parte, Sergio Fredes, hermano de Claudio, relató al programa de Chilevisión que el atropello no fue todo lo que ocurrió, ya que “el cuerpo de mi hermano se enganchó a la camioneta y esta persona lo arrolló y arrastró más de un kilómetro“.

“La persona que atropelló a mi hermano, además, al saber que mi hermano estaba atrapado su camioneta, zigzagueaba para intentar que el cuerpo se desprendiera“, continuó.

“Las condiciones en que encontramos el cuerpo de mi hermano son muy duras y la verdad es que no entendemos el nivel de ensañamiento, de inhumanidad, de brutalidad e indolencia de esta persona. Nosotros no pedimos venganza… pensamos que este tipo de bestialidades no deberían quedar impunes”, sentenció Sergio.

Respecto de las medidas cautelares en contra del conductor, afirmó que son “una verdadera burla, una falta de respeto a la vida. Si esta persona se hubiese detenido a la hora del impacto, es muy probable que mi hermano no estuviera muerto ahora“.

Al cierre de sus palabras, también calificó de “extraña” la formalización, asegurando que ésta solo demoró cinco minutos.

Finalmente, Elizabeth Mena, mamá del ciclista fallecido, agradeció a las redes sociales por la divulgación del caso, ya que con ello han logrado encontrar a testigos del atropello.

Según dijo, esto ha sido crucial, ya que dos vehículos se encargaron de resguardar el cuerpo de su hijo una vez cometido el accidente.

“La intención de este individuo (conductor) era clara, que viniera otro vehículo detrás, lo arrollara y pudiera salir libre de esto, pero gracias a las personas que lo pudieron resguardar, el cuerpo de mi hijo no sufrió más de lo que sufrió“, dijo.

Aún así, Elizabeth precisó que solo han podido comunicarse con uno de los testigos que protegió el cuerpo. Ante esto, hizo un llamado a que el otrora chofer que ayudó en el caso, “que es un colectivero y que sabemos que tiene un video”, se acerque a ellos para obtener más antecedentes y dar pie a una robusta diligencia en la búsqueda de justicia.