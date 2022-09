“Mi cabeza está mal”: Joven desapareció hace casi dos meses tras escribir una sobrecogedora carta a sus padres

Ya han pasado más de 50 días desde que se tuvo el último rastro de Valentina Mardones, joven estudiante de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Chile, quien antes de abandonar su casa el pasado 8 de agosto, dejó una carta escrita a mano en el dormitorio de sus padres.

Según relató su familia, en la misiva de cinco páginas les explicó que acudiría al litoral central ya que tenía deseos de “ver la playa por última vez”.

“Estoy cansada, ya no puedo más. Hace demasiado tiempo que no le veo sentido a nada de lo que hago“, es un extracto del escrito que fue leído por su madre en Contigo en Directo. Un texto en el que además dejó plasmado su agobio por una carrera en la que no se encontraba a gusto.

“La verdad, no sé si la culpa la tuvo la universidad o la carrera que escogí, supongo que nunca lo voy a averiguar. Solo sé que mi cabeza está mal y que no soy capaz de pedir ayuda y sí, estuve fingiendo con todos, haciéndoles creer que todo iba bien, pero nada iba bien”, continuó leyendo su mamá.

De acuerdo con las últimas pistas que maneja su familia, la joven se trasladó ese día al terminal de buses de Santiago donde compró un boleto con destino a Quintero. Valentina viajó sin su celular y solo llevaba un bolso de tela pequeño, logrando ser captada por las cámaras del recinto.

“Por favor, Valentina, llama, por favor alguien que sepa de ella, llamen”, enfatizó su padre en el programa de Chilevisión.

La joven que es amante de la pintura y los libros de Harry Potter, cursaba su tercer año de Arquitectura en la Universidad de Chile. Sin embargo, fue en el segundo año cuando manifestó su descontento con la carrera que quería desde pequeña.

“Pidió ayuda, nosotros se la dimos. La psicóloga la derivó a un psiquiatra, ella fue y no le dio mucha importancia, porque el psiquiatra le dijo que todos los jóvenes pasaban por crisis vocacionales o existenciales”, contó su madre.

En 2019 congeló la carrera por 12 meses y en ese periodo aprovechó de trabajar y viajar con amigas. Pero este 2022, el retorno a las clases presenciales no fue lo que esperaba.

“Solo logré un sentimiento de alivio mientras estuve fuera de la universidad, pero al volver a estudiar, volví a tener pensamientos de que lo hacía no me gustaba y no tenía nada que me motivara“, explicó en la carta.

Las pistas del caso

Ese 8 de agosto, Valentina utilizó su computador para tomar los ramos de su carrera. Pero acto seguido, abandonó las redes y el grupo de WhatsApp que compartía con sus amigas.

Durante la investigación surgió una posible pista entregada por una mujer, quien aseguró haberla visto en Quillota junto a un grupo de personas en situación de calle.

Por su parte, la Fiscalía Centro Norte informó a Contigo en Directo que las diligencias siguen en desarrollo y se han solicitado diferentes pericias a la PDI, centradas en el computador y teléfono que dejó en casa, además de comprobar la autenticidad de la carta.

“Seguimos resistiendo, pero por dentro estamos destruidos”, sentenció su madre.