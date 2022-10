Habla madre víctima de dramática encerrona con sus hijos: “Los niños tienen un trauma de por vida”

Luego del violento asalto que sufrió una madre en plena autopista, donde fue bajada del vehículo junto a sus dos hijos por delincuentes, la víctima conversó en exclusiva con Contigo en la mañana para dar cuenta de su testimonio.

Identificada con el nombre de Alicia, la mujer entregó detalles inéditos del incidente al matinal de Chilevisión, el que dejó un “daño emocional de por vida”. “Salí de Chicureo antes de las 20:00 porque tuve el cumpleaños de un bebé. Fuimos para la casa en Providencia y ya en la carretera se bajaron unos jóvenes del auto, eran muy jóvenes“, comenzó relatando.

“Eran muchos, tenían armas. Yo ya sabía lo que estaba pasando, entonces saqué a los niños por dentro del auto”, dijo en el programa. “Luego, me sacaron con fuerza, obviamente, cuando vi el arma, estaba haciendo lo que ellos me decían“, reveló. Luego, asegura que vio a los mismos delincuentes sacando a sus hijos del vehículo, debido a que uno de ellos no sabía desabrochar su cinturón.

“No nos hicieron daño físico, pero si emocional. Fue muy fuerte. Los niños tienen una experiencia y un trauma de por vida“, advirtió la madre.

También habló sobre la situación de las carreteras y de las facultades de Carabineros en materias de orden público. “Estoy tratando de ver si esto (su aparición en el programa) podría ayudarme de una manera. “Yo recuperé mi auto porque estaba en la calle, pero mis llaves, mi reloj están en una dirección, pero la policía no puede hacer nada“, sostuvo. “La policía me dice que no pueden ir a comunas tan peligrosas, que nadie se va a arriesgar. Incluso la policía tiene miedo a estos tipos“.

Por último y, sobre el lugar del incidente, afirmó que solicitó cámaras a Carabineros, pero le dijeron que no existen, pese a que este tipo de asaltos es pan de cada día. “Estamos perdiendo libertad, tranquilidad y no hay nadie que pueda hacer orden“, sentenció Alicia en el espacio de Chilevisión.

Revisa el relato completo acá: