El regreso de Justin Bieber a Chile fue un anuncio que encendió las alarmas entre los fanáticos y fanáticas del cantante canadiense que desde 2017 no pisaba suelo nacional. Ya con un concierto agendado para el próximo 7 de septiembre de 2022 en el Estadio Nacional, como parte del Justice World Tour, sus seguidores Beliebers esperaron con ansias la venta de las entradas a cargo de Punto Ticket.

La pre-venta se concretó el pasado martes 16 de noviembre, a partir del mediodía. Con toda la atención enfocada en el sitio web de la empresa, así como los canales de comunicación de la productora Lotus, las plataformas se repletaron de usuarios. Algunos de ellos tuvieron la fortuna de concretar la transacción, sumado al descuento prometido en asociación con Banco Chile, pero el real problema vino después.

Las primeras denuncias que llegaron a Cazanoticias, decían relación con que luego de realizar la compra, en sus correos electrónicos no figuraba la entrada adquirida, despertando incertidumbre respecto del proceso y si es que finalmente tenían su cupo asegurado para el evento musical.

En conversación con CHV Noticias, Rocío cuenta que pagó por su ticket pasadas las 13:00 horas de aquél martes, pero luego no tuvo más noticias sobre la transacción con el pasar de las horas. Por lo mismo, dice, comenzó a buscar información sobre este problema a través de redes sociales, notando que no era la única que estaba viviendo esta situación.

Alrededor de 150 personas se reunieron en un grupo de WhatsApp para abordar el problema, entregando información que pudiese ayudar en medio del conflicto y buscando respuestas que, según reclaman, no llegaban. Pero hay que destacar que todas estas auto gestiones se estaban realizando dentro del plazo estimado que Punto Ticket tiene para enviar las entradas una vez realizada la compra y que corresponde a 72 horas.

Fue así como Rocío recién el jueves recibió su ticket a través de su mail, dentro del periodo anteriormente indicado.

Caso contrario al de Ignacia, quien pagó por el pack Justice y que incluye un meet and greet con el cantante, con un costo que supera el millón de pesos. “La principal problemática que tenemos todos es la comunicación con Punto Ticket. Compré la entrada el martes y hasta el momento no tengo respuesta, no me ha llegado nada. Lo único que me dijeron ayer (miércoles) es que mi caso estaba en revisión, eso me lo envió Punto Ticket por una solicitud que mandé en la misma página. Pero he mandado más de tres solicitudes”.

Continuando con su relato, dice que al momento del pago “se me generó automáticamente el descuento el mismo día de la compra de entrada. Me contacté con el banco y para ellos el depósito está hecho, ellos ya como que no tienen pito que tocar, por así decirlo, porque la plata ya se mandó a Punto Ticket y me dijeron que ahora son ellos quienes tienen que autorizar la compra“, agrega.

“Todavía no me he comunicado con el Sernac porque estamos dentro del plazo. Pero ya mañana (viernes), voy a comunicarme con ellos para hacer una denuncia”. Sin embargo, este viernes Ignacia explica que pese a que ya se acabaron las 72 horas, decidió no presentar el reclamo, ya que “ellos pueden sólo devolverme la plata y lavarse las manos”, lo que no es su propósito final.

Pero sí asegura que hay muchas otras afectadas que acudieron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para encontrar soluciones.

“El hecho de que me devuelvan la plata a estas alturas no me sirve, porque ya no voy a tener para comprar la entrada o el puesto al que accedí. Peleé casi todo el día para que se liberara un espacio en la fila de este pack para poder comprarlo, para que me digan que me van a devolver la plata”, reclama.

“Me contacté también con la productora Lotus y tampoco te dan respuesta. Lo único que dicen por Instagram es que espere la respuesta de Punto Ticket porque están ellos trabajando los casos uno a uno”, señala.

En su relato de este viernes, y pasadas las 72 horas de plazo, acusa que sigue sin recibir su producto. Según declara, cree que aún las siguen viendo “como las niñas chicas fanáticas” de Justin Bieber, sin embargo, “somos personas adultas, de más de 21 años, que hicimos una compra y no nos han respondido. Pero se nos deben respetar nuestros derechos como consumidoras”.

Punto Ticket

CHV Noticias tomó contacto con el gerente general de PuntoTicket, Paulo Atienza, quien confirma que hubo problemas en la pasarela de pagos al momento de las ventas. En específico, se trató de una intermitencia en el servicio, generando que los procesos no se concretaran adecuadamente.

Pero sostiene que una vez detectada esta incidencia, la situación comenzó a ser regularizada con los clientes. “Entre ayer y hoy (miércoles y jueves) se solucionó el problema para más del 95% de los clientes”, precisaron desde la empresa.

Asimismo, informa que los canales de comunicación con los usuarios puede ser mediante el Servicio de Atención al Cliente, o para mayores detalles pueden contactarse con Andrea Flores de Lotus andrea.flores@lotuspro.cl.

Al ser consultado respecto de las soluciones entregadas a aquellos clientes que hasta la fecha no han recibido su entrada, como el caso de Ignacia, indica que dependerá caso a caso, ya que no hay una solución única. Para ello es necesario ingresar la solicitud de reclamo a través del sitio web de Punto Ticket y de esa forma se abrirá un expediente que permita tener una respuesta correspondiente.

Finalmente, desde Punto Ticket establecieron que se están comunicando proactivamente con los y las usuarias, remitiendo la siguiente información.

Sernac

De acuerdo con la información disponible en el sitio web del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), las personas tienen derecho a la reparación e indemnización “adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor”.

Sumado a esto, “existe el deber de exigir la reparación o indemnización por tales actos de acuerdo a los medios establecidos en la ley“. Pero también recae una responsabilidad sobre el consumidor, ya que éste “no debe hacer denuncias en contra de proveedores carentes de fundamento y mala fe, formuladas con propósitos distintos al reconocimiento de estos derechos”.

Los canales para reportar un problema en esta plataforma, es mediante el ingreso de un reclamo formal contra una empresa a través de un formulario, herramienta que permite solicitar a una compañía una solución cuando se pudiera haber vulnerado sus derechos como consumidores.

O bien, realizar una alerta ciudadana, lo que permite que los usuarios puedan entregar información al Sernac que dé cuenta de la existencia de posibles conductas de empresas o mercados que afectan los derechos de todos los consumidores.

Cabe consignar que CHV Noticias se comunicó con la productora Lotus para obtener su versión sobre este suceso. Sin embargo, una fuente cercana indicó que no se referirán al tema.