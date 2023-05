Familia busca a joven sanfelipeño desaparecido desde febrero: “Ayúdenme a traérmelo a casa”

La familia de José Luis Silva Zamora vive un verdadero drama desde el 19 de febrero pasado, cuando se le perdió el rastro al joven temporero de 24 años.

Solo dos días antes, el padre de un niño de cuatro años había salido de su casa, ubicada en San Felipe, para ir a cazar con cinco amigos al sector de las Quebradas del Cerro La Mora, en Cabildo.

La última vez que se comunicó con su familia fue el sábado en la noche, cuando los llamó para decirles que estaba todo bien.

La pesadilla comenzó al día siguiente, cuando uno de sus amigos llegó a la casa de su madre para decirle que su hijo se había perdido.

“No han ido a buscarlo”

“Me dijo que llegaron a una parte donde había droga, que los agarraron a balazos y ahí él corrió y se perdió”, relata Elvira Zamora en conversación con CHV Noticias.

“De los seis, llegaron cinco y el mío no llegó”, lamenta la madre de José Luis, quien comenta que el lunes a primera hora pusieron la denuncia por presunta desgracia.

Ya el día martes, subieron junto a la PDI al lugar en que se perdió el rastro del joven, sin embargo, al llegar al lugar los funcionarios policiales hallaron una plantación de marihuana.

“La PDI se encargó de sacar la marihuana y no de buscar a mi hijo”, declara Elvira, contando que el miércoles y jueves hicieron lo mismo: “Fueron tres días no más. No han ido más a buscar a mi hijo”.

Aludiendo a que la búsqueda de las policías ha sido insuficiente, la angustiada madre explica que día por medio viajan al cerro para buscar a su hijo junto con alrededor de 30 personas, entre familiares y amigos.

“Nosotros encontramos ropa de él en distintos lados del cerro. Encontramos una prenda con sangre y todo eso le contamos al fiscal cuando lo fuimos a ver la primera vez. Pero no nos pidió nada. Nos dijo que ya tenían toda la información”, relata Elvira, revelando que el 27 de abril se reuniría de nuevo con el persecutor, cosa que no ocurrió.

“Teníamos hora con él y nos mandan un mensaje de texto diciendo que tenía una semana muy ocupada y que no nos podía atender”, lamenta, indicando que esa era la instancia para conocer los avances en la investigación.

Esto, porque desde Fiscalía no han llamado a ninguna persona a declarar. Ni familiares, ni amigos, ni los jóvenes con los que estaba al momento de su desaparición. Solo uno dio su versión al momento de poner la denuncia ante Carabineros.

“Le hicieron algo”

¿Qué pasó con los otros 4 sujetos? Elvira comenta que se reunió con ellos para conversar sobre lo ocurrido y le dijeron que al momento de la balacera su hijo “había corrido para otro lado”.

Sin embargo, a ella le quedan más dudas que certezas con las declaraciones de los amigos de su hijo: “Yo subí al lugar donde mi hijo supuestamente se había perdido y no me da como para que a él le haya pasado algo”.

“Yo pienso que ellos tienen que saber qué le pasó a mi hijo pero no me quieren decir. No sé por qué. O a lo mejor le hicieron algo, no sé. A lo mejor peleó con alguno de ellos. No sé, ya no hallo qué pensar”, lamenta.

Cada día que pasa las dudas aumentan y la incertidumbre se hace presente para la familia de José Luis, que solo espera encontrarlo y devolverlo a su hogar.

“Son dos meses y dos semanas sin tener respuestas de mi hijo, sin saber qué pasó. Lo hemos buscado y buscado y no sabemos qué pasó”, expresa Elvira.

“Era un buen papá, un buen esposo, un buen hijo. Ayúdenme a buscarlo para traérmelo a casa, para no estar así”, cierra.

Contactados por CHV Noticias, desde la PDI indicaron que no se referirían al caso ni a las indagatorias que se han realizado por parte de la institución.