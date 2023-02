Madre acusa que no puede inscribir a su hijo en el Registro Civil por dar a luz en plena calle en Rancagua

“Tenía 40 de semanas de embarazo y fui al Hospital. Me dijeron que no estaba en trabajo de parto, así que me devolvieron a la casa. Pasaron dos días y la madrugada del 4 de enero empecé con contracciones”.

Así relató Carla Cofré lo que sería el comienzo de una historia con dos caras, el nacimiento de su tercer hijo, Dicson Andrade, y un problema administrativo que hoy la mantiene en vilo, ya que no ha podido inscribir al niño en el Registro civil.

La joven de 23 años, oriunda de Rancagua, contó a CHV Noticias que esa noche despertó a su marido para que la llevara lo más rápido posible al recinto sanitario de la ciudad, aunque el nacimiento del pequeño se aceleró y ocurrió en la calle. De todas formas, minutos después llegó una ambulancia.

“Los paramédicos me cortaron el cordón umbilical y ahí recién me llevaron al Hospital, donde quedé internada hasta el 6 de enero. Me hicieron un chequeo y estaba todo bien”, señaló.

Sin embargo, su hijo debió permanecer un par de días más por una infección a la sangre que le generó dificultades respiratorias, regresando a su hogar el 9 de enero. “Gracias a Dios no tiene ninguna complicación. Le pusieron antibióticos y se controló”, dijo.

“Me siento humillada”

Apenas regresó a su casa, Carla solicitó al recinto el documento de parto necesario para inscribirlo en el Registro Civil, pero no se lo concedieron debido a que el procedimiento no se realizó en sus dependencias.

Tras esto, acudió a la oficina local y la respuesta no la satisfizo para nada. “Me dijeron que ese documento me lo tenían que dar“, recalcó, comenzando un ida y vuelta entre ambas entidades.

“En el Registro Civil me dijeron que se tiene que abrir una investigación a lo largo de todo Chile para verificar que el niño no sea robado, lo que en teoría demora al menos 25 días. Pero pasó un mes y medio no pasa nada. Mi hijo va a cumplir dos meses y todavía no está inscrito”, agregó.

La madre reveló que no tuvo este tipo de inconvenientes con sus otros dos hijos, confesando que “me siento humillada, cada vez que voy a algún lugar a hacer algo tengo que contar toda la historia de por qué mi hijo nació en la calle”.

“Prácticamente se ríen y me dicen ‘cómo no va a tener nombre, si hasta a los extranjeros bebés les dan un RUT provisorio’. Me siento humillada, lo que pasó no fue agradable y no he tenido ninguna solución”, añadió.

Además, insistió en que tampoco tuvo problemas durante el embarazo, el cual se trató casi en su totalidad en un Cesfam de la mencionada ciudad.

Hospital de Rancagua responde

Consultados por este caso, desde el Hospital de Rancagua confirmaron que Carla sí estuvo internada a principios de enero y que no alcanzó a llegar al recinto al momento de dar a luz.

Acerca del certificado de parto, señalaron que no se entregó debido a que no ocurrió en sus dependencias, sino que solamente se dio la atención posterior. Ante esto, le entregaron un documento llamado Epicrisis, el cual es una especie de “alta” que se entrega al paciente.

Desde el centro de salud sostuvieron que ellos cumplieron con todos los protocolos establecidos y que el Epicrisis debería ser válido para realizar los trámites en el Registro Civil.

Justamente, en el Hospital recalcaron en que no ha habido ninguna irregularidad de su parte, ya que la verdadera falta hubiera sido dar el acta cuando el nacimiento no sucedió en el edificio, lo que habría generado incumplimiento de normativas sanitarias.

Registro Civil la contactó

CHV Noticias se contactó con el Registro Civil, organismo que aseguró estar al tanto de la situación de Carla y a quien ya comunicaron para que este viernes 17 de febrero acuda a la oficina local, donde debe llevar todos los documentos.

De todas formas, aclararon que el proceso puede tomar unos días y que a Dicson no se le asignará un RUT de manera automática, ya que será una especie de consulta en la que la madre debe probar que sí estuvo embarazada.

En casos como estos, la legislación nacional precisa que, si no hay un comprobante de parto, se puede acreditar el nacimiento llevando dos testigos hábiles, los que deben ser mayores de 18 años.

Si llega a estar todo en regla, la entidad insistió en que debería resolverse en el corto plazo.

Pese a lo anterior, Carla señaló no estar muy conforme con las respuestas y que recién se tranquilizará cuando su hijo esté debidamente inscrito y reconocido.