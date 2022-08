“Murió como un perrito”: Madre falleció sentada en una silla esperando ser atendida en hospital de Buin

El miércoles 10 de agosto, cerca del mediodía, Gertrudis Gárate de 61 años fue llevada hasta el centro médico privado Santa Catalina de Buin, tras presentar intensos dolores estomacales. Sin embargo, su familia apunta a una negligencia por parte de los funcionarios del Hospital San Luis de dicha comuna, luego que la mujer perdiera la vida sin recibir una atención oportuna.

De acuerdo con el relato que entregó su hijo Joel a CHV Noticias, una vez que su madre fue recibida en el primer recinto de salud, el doctor “le dio un diagnóstico de que podía ser un problema de vesícula“.

Fue así como a eso de las 13:30 horas, finalmente la trasladaron al Hospital San Luis, donde se mantuvo en silla de ruedas en la sala de espera. “Tuvo que esperar poco más de dos horas porque no la querían atender”, aseguró Joel.

En ese periodo, según dijo, su padre se acercó en varias ocasiones a preguntar el porqué de la demora y para reiterar el mal estado en que se encontraba Gertrudis. “Pero ellos les respondieron que no podían atenderla porque no era prioridad y que tenía que esperar como todos”, dijo.

“Mi papá con un pañuelo le mojaba la cabeza, ella se sentía muy mal, y a eso de las 15:17 mi mamá fallece sentada en la silla de ruedas en la sala de espera“, denunció Joel.

Continuando con su relato, recordó que una doctora junto a su equipo acudieron a ver a Gertrudis tras reportarse su muerte, momento en que el esposo de la ahora fallecia mujer increpó a los funcionarios. “Ahí la doctora le dijo que no se meta, que no sabe nada“, enfatizó el hijo de la víctima.

“Siento una impotencia tan grande, que quiero hacer esto viral. Tengo un odio tan grande contra el Hospital San Luis de Buin, porque gracias a ellos mi mamá murió como un perrito en la sala de espera“, señaló Joel.

“Les pido que esto se haga viral para que no le pase a otra persona. Creo que hay un abuso de poder muy grande en ese hospital, porque la gente de bajos recursos o que no podemos atendernos en un lugar donde hay que pagar mucha plata, no tenemos una salud digna“, sentenció.

Luego de confirmar el fallecimiento, el cuerpo de Gertrudis fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde determinaron como causa de muerte un edema pulmonar agudo en estudio, diagnóstico que sería incorrecto según el hijo.

Futuros pasos legales

Desde el municipio de Buin, el alcalde Miguel Araya indicó a CHV Noticias que “generalmente en estos casos, nosotros prestamos orientación jurídica“, lamentando lo sucedido, situación que calificó como “una descompensación, un paro respiratorio”.

Sobre el rol del municipio, señaló que “cuando cualquier vecino o familia se acerca, nosotros ponemos una asesoría jurídica y ellos después como familia tendrán que ver qué decisión es la que van a adoptar”.

Respecto a lo que ocurrirá con la familia de Gertrudis, el edil sostuvo que los asesores jurídicos les informaron que a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE) pueden solicitar una mediación y a partir de entonces identificar si es factible iniciar un proceso judicial.

El jefe comunal también se refirió al hospital denunciado, asegurando que dicha urgencia se inauguró hace tres semanas, precisamente para “mejorar la salud y las condiciones de atención a nuestros usuarios”, recordando que ésta depende del Servicio de Salud Sur del Ministerio de Salud (Minsal).

Un tema importante que destacó el edil, es que la comuna aún está a la espera de que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) le ponga luz verde al inicio de la construcción del nuevo hospital de Buin y Paine, que “debería atender a más de 240 mil habitantes y está parado precisamente por el CMN”.

Desde el Consejo de Monumentos Nacionales, explicaron que en el sitio donde se construirá el futuro hospital se hallaron restos arqueológicos. Es por esto que el próximo 30 de agosto se llevará a cabo una reunión donde se evaluará la posibilidad de rescatar los hallazgos y llevar en paralelo la construcción del nuevo centro de salud.

La versión del hospital

Desde la dirección del Hospital San Luis de Buin y Paine, representada por el doctor Ricardo Bustamante, manifestaron su pesar y lamentaron el fallecimiento de Gertrudis Gárate Pavez, “evento asociado a la asistencia de esta paciente a nuestro servicio de urgencia de adultos el día 10 de agosto del presente año”.

En la declaración enviada a CHV Noticias, explican que “en su evaluación inicial no se presentaron síntomas de falla cardíaca, ni el motivo de consulta aludía a condiciones de ese sentido. Sin embargo mientras esperaba atención, sufre una descompensación y presenta un paro cardiorespiratorio, diagnóstico como se mencionó antes, ajeno al motivo de consulta”.

Desde el centro de salud indicaron que tras el paro, la mujer fue “ingresada inmediatamente a la unidad de reanimación del establecimiento” y que “pese a los esfuerzos del personal médico, estos intentos resultaron infructuosos”.

Finalmente, decidieron “realizar una investigación clínica con el objeto de precisar que la atención prestada se llevó bajo los protocolos pertinentes y reiteramos que como hospital y equipo de salud. mantenemos nuestro fuerte compromiso, para mantener una atención dedicada a la comunidad”.