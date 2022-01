Según información de CNN, un estudio reveló que el ejercicio es un factor clave para proteger al cerebro puesto que “aumenta los niveles de una proteína conocida por reforzar la comunicación entre las células cerebrales a través de la sinapsis”.

En los resultados de la investigación, se señaló que el efecto protector que hace el ejercicio en las personas de mayor edad que son activas, podría proteger de enfermedades como el Alzheimer y otras de carácter cognitivo.

Kaitlin Casaletto, profesora de Neurología en California, señaló que “Las sinapsis son las uniones críticas de comunicación entre las células nerviosas y son donde realmente ocurre la magia cuando se trata de la cognición”.

“Todo nuestro pensamiento y nuestra memoria se producen como resultado de estas comunicaciones sinápticas”, agregó la docente.

Resultados del estudio

El estudio publicado el viernes en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association se indicó que se examinaron cerebros donados de personas entre 70 y 80 años para analizar sus niveles de proteínas.

Los resultados dedujeron que mientras más se movían las personas, mayor cantidad de proteínas protectoras tenían.

“A mayor actividad física, mayores niveles de proteínas sinápticas en el tejido cerebral. Esto sugiere que cada movimiento cuenta cuando se trata de la salud del cerebro“, dijo Casaletto.

Heather Snyder, vicepresidenta de Relaciones Médicas y Científicas de la Asociación de Alzhéimer señaló que los datos refuerzan la importancia de “incorporar la actividad física regular en nuestra vida”.

¿Cuáles son las recomendaciones para cuidar nuestro cerebro?

Es recomendable intentar hacer actividad física 150 minutos por semana, indicó Kaitlin Casaletto pues hay estudios que demuestran que caminar se relaciona con un menor riesgo de deterioro cognitivo.

“Es importante encontrar un ejercicio que te guste para que sea sostenible en tu rutina. En el caso de los adultos mayores, es importante discutir cualquier actividad física nueva con el médico para asegurarse de que es segura”, agregó Snyder.