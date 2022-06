Abogado de la ANFP y caso Byron Castillo: Documento asegura que jugador habría nacido en Colombia en 1995

Durante la tarde de este martes 7 de junio, el abogado de la Federación Nacional de Fútbol Profesional, Eduardo Carlezzo, entregó los detalles sobre la denuncia presentada por Chile ante la FIFA por el caso Byron Castillo, quien es acusado de ser colombiano y no ecuatoriano.

“El documento clave es el certificado de nacimiento falsificado que utiliza el jugador Byron Castillo. El certificado da cuenta de que habría nacido en la cuidad de Playas el 10 de noviembre de 1998. Y como pueden ver, los padres y madres son los colombianos Harrison y Olga”, comenzó señalando el especialista.

“Yo soy un narrador y no un interprete porque las inconsistencias fueron apuntadas por el Registro Civil de Ecuador y por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No existen las huellas dactilares de Byron Castillo y no sabemos porqué”, añadió Carlezzo. “¿En que hospital nación el jugador en Playas? ¿Un certificado de bautismo? Absolutamente nada de eso llegó a nuestro conocimiento, ni Byron aclaró algo sobre eso”, detalló.

Sobre su certificado de bautismo

El certificado de bautismo de Byron Javier Castillo Segura fue validado el 1 de junio de 2022, y es un documento de 1996, según expone Carlezzo. “Castillo nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco. El certificado de Colombia está validado, pero el de Ecuador lo rechaza el organismo máximo”, explicó el abogado.

“El certificado de partida del jugador en la provincia de Guayas no existe en Archivo Nacional, institución en la que se remiten todos los certificados de nacimiento en Ecuador, y coincidentemente no existía. Eso no es un detalle menor. Incurrió en doble identidad, adulteración de la edad y de nacionalidad”, adelantó Carlezzo.

“Se solicitó el expediente de Byron, revisando los registros del expediente, y dijeron que no puede ser conferido porque es inexistente. Al constatar documentos de formatos anterior a la posibilidad de que se haya adulterado, valiéndose de la fragilidad del documento, es por eso que no hay indicios de que haya existido. Se encuentra con vestigios de que se haya modificado su texto, lo cual afecta la credibilidad“, agregó.

Los tres antecedentes claves del caso

Para el abogado lo más importante es establecer la fecha inicial de registro de su primer club en el fútbol ecuatoriano, que fue el 8 de mayo de 2012 en el club Norteamérica.

“El certificado del jugador fue registrado en la provincia de Guayas, y el registro ingresó en los datos informáticos en 2012. ¿Cómo el certificado de partida demora 13 años en ingresar al sistema?“, se pregunta Eduardo Carlezzo.

Con respecto al tema de la falsificación de documentos, Carlezzo afirmó que “no es novedad en Ecuador” porque se conoce hace muchos años. “Hay un esquema consolidado de certificación de partida. Muchos jugadores extranjeros que llegaron de Colombia, se utilizaron registros falsos para registrarse en Ecuador”, agregó el experto en leyes del fútbol.

Conforme a lo revelado por el abogado, la Federación fue forzada a firmar un acuerdo con la Dirección Nacional de Registro Civil, el cual tenía por objetivo de que “el mismo organismo debía fiscalizar la documentación de los jugadores que llegaban”.

“Tengan en cuenta que el tema era tan conocido que un acuerdo de colaboración e investigación se hizo entre la Federación. y el Registro Civil“, argumenta.

En esa misma línea fue que en 2015 aparece por vez primera una sospecha con relación a la falsificación de Byron Castillo. “Emelec que lo había contratado lo desechó porque se dio cuenta que habían problemas en su documentación. Terminó su contrato de préstamo y devolvió al jugador”, dijo Carlezzo.

“Las autoridades obviaron un montón de denuncias”

Con respecto al conocimiento del caso de las autoridades ecuatorianas, señaló que desde el principio la Federación sabía del pasado de Byron. “Obviaron un montón de denuncias y nunca han hecho anda. ¿Será porque el jugador era demasiado bueno para sacarlo?“, indicó.

Asimismo fue que cito al vicepresidente de la Federación Carlos Manzur, quien declaró en 2021 que si fuera por él, no nominaría a Byron a la Selección.

“Creo que es un tema de evitar de que haya problemas. Es un buen jugador pero si de mi dependiese yo no lo haría jugador por la selección, no correría ese riesgo. Pero no depende de mi, depende del profesor Gustavo Alfaro pero si lo convoca se harán las preguntas necesarias”, decía el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana.

Finalmente enfatizó que se consuma deportivamente la infracción que se llevó a la FIFA cuando el jugador es convocado y disputa los ocho partidos. “Pedimos que se aplique el artículo 22 y que se le de la victoria al oponente por 3-0“, sentencia.