Arbitraje chileno en el ojo del huracán: Javier Castrilli fue despedido de la ANFP

Finalmente se acabó una de las polémicas más grandes del último tiempo con respecto al arbitraje chileno. Durante la jornada de este miércoles 6 de abril, Javier Castrilli fue despedido de la ANFP, es decir, dejará de ocupar el cargo de presidente de la Comisión de Árbitros.

La noticia ocurre luego de que se dieran a conocer a la opinión pública, los audios del juez Francisco Gilabert, en los cuales acusaba haber recibido instrucciones claras desde Santiago para cobrar un penal en el duelo de revancha de la liguilla de promoción pasada entre Copiapó y Huachipato.

“Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina“, indicaba el audio recogido por Cooperativa.

“Terminó el partido y el VAR me dice ‘we…, menos mal que cobraste el penal, menos mal que entendiste’. Le digo ‘sí, pero qué w… pasó: Llamaron de Santiago, que había que cobrar penal“, reveló Gilabert.

Es relevante consignar que la desvinculación del argentino, no está relacionada con las denuncias del sindicato de árbitros, quienes pedían que Castrilli dejara de ser presidente debido a “despidos injustificados” y otras irregularidades en su gestión.

No obstante, durante esta tarde desde Quilín, según consigna La Tercera, el directorio se reunió con el argentino y le solicitaron antecedentes del caso de Talcahuano.

En dicho encuentro, le comunicaron que sería apartado de sus funciones mientras se realiza la investigación correspondiente. Tras lo anterior, Castrilli, Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas, no aceptaron las condiciones, por lo que fueron despedidos.