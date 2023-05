“Chilenizado” e intentando levantar su nivel: Así llega el Flamengo a enfrentar duelo clave ante Ñublense

Era uno de los rivales que seguramente todos querían evitar en la Copa Conmebol Libertadores. Por calidad, poder económico y gran presente, el Flamengo se convierte rápidamente en un cuadro de temer.

En ese contexto, Ñublense sacó “el premio mayor” y tendrá que medirse contra el Mengao, equipo que cada vez está más “chilenizado” y que ha generado gran expectativa en todos los futboleros nacionales.

Pero eso no es todo, ya que los chillanejos salieron sorteados en la misma zona que Racing, elenco que se preparó para llegar a instancias finales en el certamen continental.

Sin embargo, los brasileños no están en su mejor momento y eso podría ser aprovechado por un conjunto rojo que se ilusiona con dar el batacazo, el cual le permitiría al menos soñar con estar en la Copa Sudamericana.

Pese a contar con un tremendo plantel, que cuenta con Erick Pulgar y Arturo Vidal, los cariocas tuvieron un pésimo arranque de año que incluyó dolorosas derrotas y un cambio de entrenador.

Fue así como apareció Jorge Sampaoli, un viejo conocido de nuestro país que tuvo su debut nada menos que en el anterior encuentro entre el Flamengo y Ñublense disputado en Río de Janeiro, el cual acabó en una tranquila victoria 2-0 para el actual campeón de la Libertadores.

Desde su llegada, el ex entrenador de La Roja dirigió un total de 10 partidos, obteniendo cinco victorias, dos empates y tres derrotas sumando todas las competencias.

De hecho, el Mengao se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones del brasileirao con 12 puntos, a seis del puntero Botafago.

En tanto, la situación no es muy distinta en la Libertadores ya que únicamente suman cuatro unidades y se juegan una verdadera final contra los chillanejos, algo que era realmente impensado en el comienzo de la Copa.

Si bien la tarea no será nada sencilla, Ñublense y todos sus hinchas se ilusionan con dar el gran golpe y meterse de lleno en la lucha por la clasificación.

¿Lo conseguirá? Lo sabremos este miércoles a contar de las 20:30 horas en un partido que podrás disfrutar a través de las pantallas de Chilevisión y de Pluto TV.

O Mengão trabalhou nesta terça (23), no Estadio Huachipato-CAP, com foco na partida de amanhã, diante do Ñublense, pela @Libertadores! 🔴⚫ #VamosFlamengo #CRF

Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/eUPGrWN579

— Flamengo (@Flamengo) May 23, 2023