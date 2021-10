Corría el minuto 72 de partido cuando Jean Meneses filtra de manera sensacional una pelota a las espaldas de la defensa de Venezuela. El balón es tomado por Ben Brereton Díaz que comenzó a correr y se llevó con velocidad a los defensas, batiendo al portero con una fenomenal definición.

Fue el 3-0 definitivo de Chile ante la Vinotinto y provocó que nuevamente San Carlos de Apoquindo se viniera abajo gracias al delantero de 22 años, que anotó su segundo gol por las eliminatorias y el tercero desde su debut con la Roja en junio pasado.

El autor de la conquista fue nada menos que el “Big Ben”, jugador que con solamente un puñado de encuentros se convirtió en uno de los más queridos a nivel nacional, gracias a su esfuerzo, carisma y, por supuesto, goles que hacen soñar con que la selección pueda pelear por un cupo a Qatar 2022.

Brereton se ha convertido en un verdadero fenómeno que incluso traspasó fronteras, ya que su equipo, el Blackburn Rovers, celebró la actuación del joven nacido en Inglaterra y de madre chilena.

A través de sus redes sociales, el club británico festejó con todo la nueva conquista del atacante, posteando: “No puedo parar, no me detendré”.

“El ‘Big Man’ anota de nuevo con la Roja y aseguró otra victoria crucial. ¡Lo amamos!” publicó la cuenta oficial de los Rovers, quienes deliraron con otra soberbia presentación de Brereton.

El momento que vive el oriundo de Stoke da para ilusionarse, ya que actualmente ha convertido 10 tantos en 11 partidos en la segunda división en Inglaterra, siendo por lejos la campaña más goleadora de su joven carrera.

Por si fuera poco, el delantero chileno no recibió amarilla y quedó habilitado para jugar en vital partido de la Roja en noviembre, mes en que nuevamente habrá una fecha doble de eliminatorias ante Paraguay en Asunción y Ecuador en Santiago.

🔥 Can't stop, won't stop. 🔥

⚽️ The big man scores again as @LaRoja secure another crucial victory. ¡Lo amamos! 🇨🇱#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/lzSeUheo7E

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 15, 2021