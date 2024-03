Claudio Bravo muestra su alegría por regresar a La Roja y asegura que va a “aportar de donde toque”

El arquero de la Selección Chilena y el Real Betis, Claudio Bravo, se refirió a su regreso a La Roja para los amistosos ante Albania y Francia.

El guardameta de 40 años señaló que toma este retorno “con felicidad y con la tranquilidad de siempre. Lo he dicho en muchas ocasiones, no tengo un horizonte tan lejano, sino todo lo contrario”.

Tras ser convocado por Ricardo Gareca, el experimentado jugador manifestó que “intento disfrutar el día a día, tener la percepción clara de todas las cosas, de ayudar y aportar de donde toque”.

“Hay que tirar de experiencia y oficio porque mucho tiempo para muchas cosas no existen en este horizonte que es poder meter a Chile en el Mundial”, agregó.

Bravo recalcó que “necesitamos a todo el mundo, el que venga por una citación o por cuatro años. Nuestra selección necesita de todo el mundo”.

“Muchas veces no te toca estar, otras toca hacerlo desde esta posición que es valiosa. Intentar ayudar desde donde toque. No hay más chances, no hay más oportunidades y no hay más tiempo, hay que aprovechar las oportunidades”, añadió.

¿Cuándo y quién transmite el partido de Chile vs Albania?

El partido entre Chile y Albania está programado para este viernes 22 de marzo a las 16:45 horas en Estadio Ennio Tardini de Parma, Italia.

Este tremendo compromiso, al igual que el segundo amistoso de La Roja ante Francia, podrás disfrutarlo en vivo por las pantallas de Chilevisión.

Síguenos en