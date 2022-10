“Disculpas a la comunidad LGTB”: Iker Casillas aclaró confusa publicación en la que aseguraba que es gay

Este domingo, el ex arquero de la selección española sorprendió por una descontextualizada publicación en Twitter, la cual decía "espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo". Horas más tarde, el ex futbolista se disculpó en la misma red.