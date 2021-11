En un partido válido por la vigésima primera fecha del Campeonato Nacional 2021, Curicó Unido venció por tres goles a cero a Santiago Wanderers en el estadio Elías Figueroa Brander, lo que significó el octavo descenso en la historia del cuadro de Valparaíso.

Con respecto al desempeño del encuentro, José Pepe Rojas marcó la apertura de la cuenta al minuto 43 de juego. Remate con su pierna derecha desde el centro del área que dejó sin opciones al portero Christian Fuentes.

Ya en el complemento, tras una desatención en la defensa caturra, Yerko Leiva remató de pierna derecha y logró vencer al arquero Fuentes.

Cuando el partido estaba cerrado, el joven de 21 años Gabriel Harding, sacó un ajustado remate de distancia que se metió en el ángulo izquierdo de la portería, sentenciando un contundente 3 a cero final.

“Operación Retorno 2022”

No obstante, el resultado había sido un tanto predecible para sus hinchas. En la jornada del lunes 8 de noviembre, Santiago Wanderers asumió de manera indirecta la pérdida de categoría luego de comunicar que el entrenador de ese momento, Emiliano Astorga era desvinculado, anunciando el plan “Operación Retorno 2022“.

Minutos después desde la cuentas oficiales del ‘Decano’ anunciaban la llegada del histórico ex futbolista Moisés Villarroel como nuevo líder del Cuerpo Técnico.

No obstante, horas más tarde el propio club lo dejaría sin el cargo. Algunos medios locales informaron que se le pidió que no hiciera jugar a Ubilla ya que sumaría los minutos de la cláusula que le significaba la renovación automática. La directiva no lo quiere el próximo año.

En ese contexto, el ex seleccionado nacional, habría renunciado al cargo, lo que significó que de la dirigencia hiciera el llamado respectivo y con urgencia a Jorge Garcés.

Cuando todo hacía pensar que la novela había terminado, jugadores del plantel profesional emitieron un comunicado revelando que los directivos, habían decidido “el interés de competir con jugadores que tengan vigencia de contrato el próximo año, situación que no compartimos por lo anterior expuesto en relación al respeto a los colores y nuestros compañeros de profesión. Sin otro particular esperamos nuestras palabras sean claras, no sean mal interpretadas y sean aclaratorias”.

Dado los antecedentes y con la reciente derrota, Santiago Wanderers vuelve a la segunda categoría del fútbol profesional (Primera B) y Curicó Unido por su parte, sigue con vida en la lucha para mantenerse en la máxima categoría del fútbol chileno.

Consignar además, que esta es la octava vez que los Panzers pierden la categoría. El cuadro del Puerto, fundado en 1892, solo en el siglo 21, había tenido dos participaciones en la B, tras descender y jugar el 2008-2009, y el 2018-2019.

Dichos descensos se suman al de hoy (2021) y al de 1977, 1980, 1984, 1991, 1998 y 2007.

Posiciones y calendario de la parte baja del torneo

Además con el triunfo de Curicó por dos goles, Universidad de Chile quedó en zona de promoción, bajando al decimoquinto lugar con 34 unidades, por debajo de los Torteros que tienen un gol más que los azules.

En ese contexto, Wanderers quedó descendido con 19 unidades y Huachipato de la mano de Mario Salas sigue perdiendo la categoría con 31 puntos. El Bulla, por su parte, jugaría un partido de liguilla ante el ganador del cuadro de promoción de la actual Primera B del fútbol chileno. No obstante, faltan tres fechas para que finalice el torneo.

Por la jornada 32 del campeonato, Santiago Wanderers visitará el lunes 15 de noviembre a Huachipato, mientras que Curicó Unido recibirá el domingo 14 a Colo Colo.

Universidad de Chile se enfrentará ante O’Higgins de Rancagua el lunes 15 de noviembre a las 20:00 horas.