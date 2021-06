Tras el empate 1-1 de la Selección de Chile con su par de Uruguay, en el tercer partido del grupo A de la Copa América, con el que aseguró pasar a cuartos de final en la competencia, el ambiente fue de fiesta en La Roja.

Así lo demostró que la transmisión que realizó Mauricio Isla en un live de Instagram, donde mostraba al ritmo de una cumbia villera la celebración del punto conseguido ante la Celeste con gol de Eduardo Vargas.

En esa instancia en redes sociales, uno de los nuevos nombres del combinado nacional volvió a causar sensación.

En un momento de la transmisión, Brereton, quien estaba sentado al lado del lateral derecho, se sumó al live de su compañero, quien le pidió que repitiera algunas frases en español.

Mirando a la cámara, Ben 10 o Big Ben, como le dicen al delantero, expresó tímidamente “viva Chile”. Posteriormente, el mismo carrilero agregó “hola Chile. Isla es muy loco”, intentando que el atacante repitiera sus palabras.

“Isla loca, loca”, dijo el del Blackburn Rovers, a lo que el Huaso declaró “Aránguiz es muy bueno”, en relación al volante que se encontraba a unos metros.

Ante la sorpresa de Charles Aránguiz, Isla le explicó que “estoy enseñándole español, para que sepa. La gente lo quiere ver, sólo lo quiere ver”. Esto último, en relación a que en los comentarios del live sus seguidores pedían incluir a Brereton.

“Number one. Alexis Sánchez, finish. You are number one, your presidente de Chile”, añadió Isla mirando a Ben, dándole a entender que su popularidad es tan grande en este momento que sobrepasó a la de Alexis Sánchez y, bromeando, que incluso podría llegar a La Moneda.

“Viva Chile”, contestó Brereton, quien también terminó diciendo garabatos a petición del seleccionado nacional, quien remató concluyendo “qué lindo es este hueón con barba”.