Chilevisión y CNN Chile se imponen en sintonía durante cobertura matinal de las elecciones

Esta mañana comenzaron las elecciones 2021, comicios en los que se definirán quiénes serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial este 19 de diciembre, como también quienes ocuparán los escaños parlamentarios y los cargos de consejeros regionales. La jornada de votación ha sido liderada por la transmisión conjunta de Chilevisión y CNN Chile durante el bloque matinal, posicionándose entre las 06:00 y las 13:02 horas, en el primer lugar con 6,0 puntos de rating online, con un peak de 12 puntos.

Tanto el segmento de CHV Noticias AM con Karina Álvarez y Humberto Sichel y el programa conducido por Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, Elecciones 2021, revisaron la conformación de las mesas, el minuto a minuto de las primeras votaciones efectuadas a lo largo del país y las primeras impresiones de los principales protagonistas de la jornada.

En el mismo horario, TVN alcanzó 3,4 puntos de rating online, Mega 4,4 y Canal 13 2,5.

Hitos de la transmisión

En entrevista con CHV Noticias y CNN Chile con la periodista Mónica Rincón, el candidato de Chile Podemos Más Sebastián Sichel entregó sus impresiones de la carrera presidencial 2021 y el panorama político del país desde la cocina de su domicilio.

Durante la conversación, Rincón le preguntó a Sichel “¿qué es peor para usted, que gane Kast o Boric?”, ante lo cual el candidato respondió: “dura reflexión. No lo tengo resuelto estos días. Dije que lo iba a resolver después, tengo que mirarlo (…) Obviamente, Boric creo que es peor, pero lo de Kast hoy día no me cuadra en ningún lado y tengo que darle unas reflexiones y vueltas personales respecto a eso”, afirmó.

Por otra parte, en medio de amplio contingente de seguridad, el candidato del Partido Republicado, José Antonio Kast concurrió al Colegio Ana Mogas de Paine para emitir su voto, posteriormente conversó con la prensa y detalló que “los candidatos hoy día tenemos que guardar nuestras opiniones y esperar que la gente emita su voto, que lo haga libre y de manera informada. Ojalá que mucha gente vaya”.

Desde la otra vereda, el candidato magallánico del Partido Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tras emitir su voto señaló que “este es un momento histórico, pero esto no se trata de una persona, esto se trata de un proyecto colectivo, se trata de que la esperanza la gane al miedo, se trata de que seamos capaces de construir un Chile que sea justo, que sea digno, que tenga pensiones que sean dignas para las personas mayores, que tengamos un sistema de salud que no discrimine, que logremos descentralizar, que el poder esté en los territorios”.

En tanto, previo a emitir su voto, el candidato presidencial de Unión Patriótica, Eduardo Artés, conversó con Humberto Sichel durante un desayuno llevado a cabo en la sede de su partido.

“Pensamos que muchos trabajadores y trabajadoras van a ir a votar masivamente”, señaló el presidenciable. Así también, hizo un llamado a la ciudadanía a que “no pierda la oportunidad de votar, hay que estar en el sindicato, en la movilización, hasta en la barricada, pero también hay que votar”.

Por su parte, el candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, compartió un desayuno con su familia en la previa de ir a ejercer su deber cívico, en donde conversó con la periodista Macarena Pizarro sobre su punto de vista en el marco de las elecciones presidenciales. Al respecto señaló que “no vamos a elegir presidente, vamos a elegir quien pasa a segunda vuelta. No sirven las propuestas del extremismo de derecha ni tampoco del extremismo de izquierda”.

La abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, quién sufragó en la ciudad de Vallenar, en un punto de prensa aseguró estar tranquila ante el proceso eleccionario de este domingo e indicó “Hoy en día quien habla es la ciudadanía y para nosotros es muy importante escuchar”. También agregó que “es necesario recuperar la gobernabilidad y la paz perdida y por eso estamos en este proceso, y esperamos que así la ciudadanía también lo entienda, estamos muy esperanzados que mucha gente pueda participar”.

La cobertura especial Elecciones 2021 cuenta con una transmisión digital desde todas sus redes sociales con contactos con diferentes países. Además, los sitios web de CHV Noticias y CNN Chile, cuentan con un módulo especial de datos que tendrán los resultados de todas las elecciones de estos comicios.