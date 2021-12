En la jornada democrática que se lleva a cabo este domingo, en el marco de la segunda vuelta presidencial que tiene como protagonistas al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y a la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, diversos personajes han hecho públicas sus preferencias en el balotaje.

Uno de ellos fue el ex seleccionado nacional, Marcelo Salas, quien acudió a un local de Vitacura para emitir su derecho a sufragio. “Deber cívico check“, publicó el ex delantero junto a una selfie en su cuenta oficial de Instagram.

Tras la viralización de su fotografía, diversos usuarios de redes sociales comenzaron a comentar que su gesto con la mano era un guiño al candidato republicano, ya que aparece como la segunda opción en la papeleta.

Por otra parte, señalar que la decisión del Matador no es del todo sorpresiva, ya que el pasado jueves, el día del cierre de las campañas, una de sus hijas, Camila Salas, subió una historia a Instagram indicando su preferencia por el abanderado del Partido Republicano.

“Espero no recibir comentarios ofensivos, como yo nunca he hecho uno en el caso del candidato contrario. Vota con conciencia y lo más importante, no caiga en mentiras“, escribió.