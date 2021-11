Miembro de la Democracia Cristiana, integrante de los gabinetes de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera y presidente del BancoEstado. Todos esos son cargos que fueron ocupados por Sebastián Sichel, aspirante a La Moneda y representante de Chile Podemos Más en la carrera presidencial.

Sebastián Sichel Ramírez nació el 30 de julio de 1977 y es hijo de Ana María Ramírez y del ingeniero forestal Antonio Sichel. Tras una infancia marcada por un estilo de vida “hippie”, este abogado que está casado con la periodista Bárbara Encina, con quien tiene tres hijos, decidió emprender este año una aventura presidencial.

La historia del abanderado de Chile Podemos Más está marcada por grandes cambios en su vida. Uno de los más mencionados es el giro que tuvo al pasar de la Democracia Cristiana (DC) a la coalición de derecha. Para René Jara, doctor en Ciencia Política, esto le deja un estigma de “converso”, que es quien cambia su vereda política.

El cambio político no es el único que ha vivido el candidato presidencial que, según cuentan sus cercanos, es un apasionado por la cocina. En el plano personal, su nombre también tuvo una variación a lo largo de los años.

Si bien en su acta de nacimiento llevaba el apellido Sichel, de su padre biológico, este fue cambiado cuando tenía dos años y su madre inició una relación con Saúl Iglesias.

Llamándose Sebastián Iglesias, él y su familia recorrieron países como Brasil y Argentina. La venta de artesanía, el frecuente “hacer dedo” para poder llegar a nuevos lugares y habitar zonas a modo de “toma” se hicieron una constante.

Recuerdos en la casa de un exiliado

Luego de probar suerte en su viaje, la familia Iglesias Ramírez retornó para tomar una casa en Concón. En las ocasiones en que ha recordado esta historia, Sebastián Sichel comenta que cree que aquella vivienda pertenecía a un exiliado por la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Sebastián vivió al margen del acontecer de la década de los 80. La casa que ocupaba estaba lejos de tener comodidades: No contaba con agua potable, energía eléctrica y para qué pensar en televisión. Esto hizo que él se acercara a la lectura y comenzara a forjar recuerdos en torno al mar, los que lo acompañan gracias a la tinta de los tatuajes que lleva en su piel.

“Yo estudiaba en el Colegio parroquial de Concón y las monjas me adoptaron. Siempre hubo alguien que me adoptó porque yo tenía la virtud de ser ordenado y buen alumno, y la gente me quería. Ahora pienso que fue la manera que encontré para sobrevivir“, recordó Sichel en 2018 en una entrevista con El Mercurio.

Para Victoria Paz, coordinadora de Programas de su campaña, estas experiencias de vida hacen que el candidato pueda destacar en un eventual gobierno. “Tiene una mirada de lo que es la persona que está al otro lado del mesón y eso lo ha puesto en práctica siempre”, explicó en conversación con CHV Noticias.

Pero aunque en el presente Sichel habla de esta historia con orgullo, vivir esos momentos no fue algo fácil. Tras estos primeros años de viajes, Sebastián se enteró que Saúl Iglesias no era su padre biológico.

Abogado, demócrata cristiano y con un nuevo apellido

A los 18 años, Sebastián Sichel comenzó sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica. Esto lo hacía mientras vivía en una mediagua en Las Condes, lugar en que también podía tener cercanía con su hermana, Banya Iglesias.

Gracias a sus buenos resultados en la Prueba de Aptitud Académica, este aspirante a abogado obtuvo la beca Padre Hurtado. Sin embargo, sus estudios no fueron un obstáculo para que se desempeñara en otros trabajos, tales como vendedor de tarjetas de Navidad, promotor de multitiendas, además de emprender en dos oficinas de abogado.

Son estos aires emprendedores los que le han servido para saber cómo actuar en momentos de emergencia, tal como contó una de sus más cercanas colaboradoras. Y es que en medio de un viaje por su campaña presidencial, el abanderado y parte de su comando “se quedaron atrapados en un camino de barro”.

Aunque todos intentaron resguardarlo, Victoria Paz cuenta que “Sebastián, que es un poco hiperactivo, se bajó, agarró palos, piedras, apalancó el auto y no sé, lo levantó y lo sacó”. La mujer agrega que arreglar cosas es una de sus cualidades.

Fue en la universidad donde Sebastián Sichel comenzó su camino en el mundo político. Sobre ese periodo, el abanderado presidencial recordó en la sección Economía y Negocios de El Mercurio: “Organicé trabajos voluntarios alternativos y en ese mundo me hice bien conocido, y terminé metido en política”.

La DC fue el partido que lo incentivó a unirse a este mundo, algo que aceptó por su cercanía con Claudio Orrego. Tiempo después, el trabajo en el Estado robó su atención y se sumó al primer gobierno de Michelle Bachelet. En aquel periodo, se desempeñó como jefe de asesores del Ministerio de Economía.

Para René Jara, este paso por la DC, en que también fue dos veces candidato a diputado, ha repercutido en su actual campaña presidencial en que se cataloga como un independiente dentro de Chile Podemos Más. Según comenta, en este periodo ha tenido que “acomodarse a una coalición que está tensionada”.

“Ha habido mucho aprendizaje desde el punto de vista de cómo poder acomodar su discurso, que él ha tratado de defender desde la independencia, dentro de una coalición que no necesariamente tiene un espacio para ese discurso”, añade el también académico de la Universidad de Santiago.

En su periodo de campañas a diputado, en que aún era conocido por su apellido Iglesias, el ahora aspirante al sillón presidencial no obtuvo buenos resultados. En el 2009, cuando postuló por el ex Distrito 24, obtuvo un 21,2% de las preferencias. Aquel periodo electoral se encuentra en la palestra por el financiamiento irregular que se denunció en medio de la actual campaña.

El paso por las urnas se repitió en el 2013, cuando se postuló a diputado por el ex Distrito 23. En aquella ocasión logró obtener un 13,7% de los votos. Por aquel entonces ya era conocido en el mundo político con el apellido Sichel, pues en el 2007, cuando tenía 30 años, decidió acercase a su padre. Luego de entablar lazos, realizó el cambio.

Cambios de militancia y el segundo gobierno de Piñera

La participación de Sebastián Sichel en la DC no se extendió por muchos años. Luego de las elecciones internas del partido en 2013, se sumó activamente al comando de Fuerza Pública para apoyar a Andrés Velasco. Con eso, presentó su renuncia a la Democracia Cristiana.

Tras su salida, Sebastián Sichel se unió al partido Ciudadanos, aunque su estadía fue breve. Por disputas internas dio un paso al costado y se mantuvo alejado de la vida política hasta el 2018.

En el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Sichel volvió al ambiente público y fue nombrado vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Luego, en 2019, fue anunciado su ingreso al gabinete, siendo jefe de la cartera de Desarrollo Social y Familia.

Por un año, Sebastián Sichel respondió a las incertidumbres de las familias con proyectos que se convirtieron en ley. Entre estos están el Ingreso Mínimo Garantizado y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), creado con el fin de ir en ayuda de las familias más afectadas por la pandemia del COVID-19.

En junio de 2020, Sichel dejó su puesto de ministro para ser reemplazado por Karla Rubilar. Pero tras esto, asumió un nuevo desafío: Ser presidente del BancoEstado.

Sobre aquel periodo, Victoria Paz comentó a CHV Noticias que la experiencia de vida de Sebastián Sichel le fue muy útil. “Su primera acción cuando llegó al BancoEstado fue abrir hasta las cuatro de la tarde, motivo por el que el sindicato hasta el día de hoy no lo quiere mucho”, señaló.

Con respecto a esa medida, señala que fue por la urgencia provocada por el COVID-19 y los pagos de beneficios. “Él conoce los consultorios. Él toda la vida se atendió en consultorios, fue a colegio público”, menciona Paz, asegurando que conocer “lo que significa estar al otro lado, del lado de la persona que está haciendo la fila” es una de sus virtudes de cara a un gobierno.

En diciembre de 2020, Sebastián Sichel puso fin a experiencia como presidente del BancoEstado para asumir un nuevo desafío: Competir por ser Presidente de la República.

Entre propuestas y tropiezos

El potenciamiento de las alianzas público-privadas, las creación de un Ministerio de Seguridad y Orden Público y el aporte salarial permanente son algunas de las propuestas del Sichel. Pero para Victoria Paz, las dos ideas que hay que destacar son “la de extender el horario de atención de los servicios públicos hasta las seis de la tarde y asegurar la pensión de alimento de los niños”.

Si tuviera que criticar algo de Sichel, su amiga no duda en señalar que es que “habla demasiado rápido, se le entiende la mitad”. A pesar de eso, reconoce que el presidenciable también cuenta con la virtud de tener una gran oratoria.

“Es un gran orador, da discursos atómicos, son demasiado buenos. Tiene el don de la palabra. De hecho, no hay que escribirle ni discursos, él solo se lanza“, precisa sobre esto.

Para el académico René Jara, las falencias de Sebastián Sichel van más allá de su forma de hablar. Si bien reconoce que el candidato se manejaba muy bien con los medios, “a medida que fue pasando, es su propia figura la que no logra visibilizar el discurso que él quería contar”.

“Cuando uno piensa en Sichel, piensa en una persona que es como una especie de empresario (…), un poco en la herencia del Presidente Piñera”, indica el académico, agregando que los principales problemas se dieron por dos tropiezos.

“El primer gran tropiezo fue la forma en que llevó el tema del cuarto retiro al interior de su coalición. Ese fue un tropiezo mayor porque se vio como un líder que quiso imponer una sola visión sobre el tema y se vio como jefe autoritario”, comentó Jara.

Con respecto al segundo “error”, Jara dice que fue cómo abordó su relación con el mundo privado. Para ejemplificar esto, recuerda la interpelación de Yasna Provoste en uno de los debates presidenciales por el lobby y los aportes de empresas de gas. Según explica, esto pone de manifiesto que “él no supo responder a ese requerimiento de transparencia”.

Por ahora, y tras la libertad de acción que Sebastián Sichel dio a los miembros de la coalición, para el doctor en Ciencia Política hay algo claro: La relación que no logra cuajar entre él y Chile Podemos Más es algo que “lo persigue hasta ahora y lo va a perseguir probablemente durante mucho tiempo”.