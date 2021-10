Son la dupla del momento y, sin dudas, los participantes favoritos de El Discípulo del Chef. Víctor Díaz y Yuhui Lee han formado una amistad que traspasó la pantalla y la cocina de Chilevisión.

Hablan siempre por videollamada y por WhatsApp, y nunca han dejado de estar en contacto, comenta el también conocido como Zafrada segundos antes de revelar cómo surgió la amistad con el joven asiático, su “mejor amigo” del programa, con quien logró formar un lazo real, algo que no muchas veces se ve en la televisión.

¿Cómo se conocieron? ¿qué es lo que más les gusta de participar en El Discípulo del Chef? ¿cuáles han sido los momentos más difíciles dentro del programa?, ¿a qué se dedican? Todo eso y más lo revelaron en conversación con CHV Noticias.

Lee también: “Es mi mejor amigo acá”: La confesión de Zafrada que emocionó a Yuhui en la cocina de “El Discípulo del Chef”

Amigos desde el primer día

El primer día de grabación, Víctor Díaz fue hacia los camarines y se sentó en una silla que había al fondo del lugar. Allí se encontró con Kid Tetoon, uno de los primeros eliminados del programa de cocina. Luego llegó Yuhui “y ahí empezamos a conversar”, comenta, recordando que quedaron en el mismo equipo, “así que fue más cercana la amistad con él”.

–¿Y cómo te comunicas con él? porque no habla tan bien español.

–No… si igual entiende, si se hace el loco nomás.

–¿La amistad sigue hasta el día de hoy?

–El otro día vino a Iloca, a mi casa para mi cumpleaños, pero igual siempre estamos hablando por teléfono, hacemos videollamada, así que estamos siempre en contacto. Por WhatsApp igual hablamos, y nos comunicamos harto.

–Una amistad verdadera entonces.

–Claro.

Lee también: “Van a haber cambios”: El Discípulo del Chef entra en la recta final y anuncia un giro en la dinámica de la competencia

Si bien Díaz es un joven de pocas palabras, a medida que avanza la conversación va entregando cada vez más detalles: tiene 20 años y cursa primer año de Ingeniería Agrícola en el Inacap de Curicó, a unas dos horas de Iloca, el balneario en el que fue viralizado ” luego del terremoto de 2010 con su conocido viral de las “zafradas” y donde vive actualmente.

“Mucha gente me conoce por mi apodo y no por mi nombre, entonces obvio que ellos al no conocerme no se van a saber mi nombre”, explica Díaz sobre su popular sobrenombre que hoy es fenómeno en las redes sociales y entre los seguidores del programa de cocina.

“Que me digan por mi apodo no le veo lo malo, pero mucha gente lo hace con otra intención, entonces uno se da cuenta y claro que molesta un poco”, agrega.

–¿Con una intención de burla?

–Claro.

–Entonces, ahora que sales en el programa, ¿prefieres que las personas te llamen Víctor en lugar de Zafrada?

–Sí, obvio

Lee también: “Ella es media mandona”: El tenso cruce entre Jaqueline Pardo y Patty López en “El Discípulo del Chef”

“Yuhui Lico Lico”

Yuhui Lee, en tanto, cuenta a CHV Noticias que, además de participar en El Discípulo del Chef, tiene un programa de cocina en YouTube.

“Se llama Yuhui Lico Lico y ahí subo algunas recetas“, comenta y agrega que “también estoy en Sabingo haciendo notas, conociendo nuevos lugares y emprendimientos que disfruto mucho. Además, trabajo en la tienda Doremi en el Mall Vespucio Norte”.

Con respecto a si se siente famoso, Yuhui es discreto y explica que “no, me siento conocido nomás”. Aún así, confiesa que está contento por el apoyo de las personas que lo siguen.

“Me siento muy feliz y agradecido por todo el apoyo que me dan, me gusta porque por redes sociales a veces puedo conversar con ellos como si fuéramos amigos, son muy buena onda”, añade Lee.

Lo mismo piensa Víctor sobre el apoyo de la gente y admite que cree que en la televisión es algo “fundamental, me enorgullece y me hace muy feliz la verdad”.

“Me siento muy conforme por lo que he hecho y con lo que he logrado, ganarme el cariño de mucha gente creo que es muy importante. (Es) bacán que la gente después de 10 años todavía se acuerde y me vea como un niño”, dice.

–¿Te sientes famoso?

–Sí, igual sí.

–¿Por qué? me imagino que todos te conocen en Iloca.

–En Iloca sí, todos, pero igual saliendo de acá siempre me piden fotos. La gente me conoce con mucho cariño, me hablan bien y eso es muy bonito entonces obvio que te incentiva a seguir, a darle más con esto de la tele porque yo sentía que no era tanto lo mío, pero a lo mejor ahora sí puede ser.

–¿Te gusta la televisión?

–Antes siempre iba a programas, a los matinales, pero por un rato entonces no te dabas cuenta de lo que era la tele en sí… Ahora creo que le tomé más el gusto y la verdad es que igual es entretenido, entonces yo creo que sí.

–¿Qué le dirías a las personas que te siguen?

–Agradecerles por su apoyo y cariño. Decirles que el apoyo de la gente en esto de la televisión, según mi punto de vista, es muy fundamental, y darles las gracias de todo corazón porque si estoy acá es por ellos.

***

Sobre los lazos que se han generado dentro del El Discípulo del Chef, Víctor no duda en destacar a Yuhui, a quien describe como “un gran amigo”. “Es muy humilde, muy sencillo y fue bonito haberlo conocido, creo que es con el que más comparto en el programa”.

Por su parte, Yuhui describe a su amigo como “un joven tímido, buena onda y tranquilo” y agrega que “espero que en el futuro pueda cumplir todos sus sueños, le deseo lo mejor”.

A diferencia de Yuhui, que tiene un canal en YouTube, Víctor confiesa que antes de ingresar al programa no sabía preparar nada y, aunque ahora ha aprendido diferentes técnicas y preparaciones, sigue sin cocinar en su casa.

“Me gustaba ensuciar un poco la cocina, pero yo no cocinaba nada… de repente hacía su arroz, huevo, pero nada más allá, no sabía hacer cazuela, lentejas, nada, ni un plato muy rebuscado”, confiesa el joven. Ahora, en cambio, destaca el hecho de que sabe preparar postres.

Lee también: De Instagram a tribunales: Chino Ríos se querella contra Jordi Castell por injurias

Lo más difícil del programa

Si bien es cierto que en la cocina de El Discípulo del Chef se viven momentos tensos, ambos amigos concuerdan con que eso no es lo más difícil. Y es que al contrario de lo que podría pensarse, lo más complicado, admiten, es ver partir a un compañero.

“Lo que más me da pena es cuando se va un compañero, porque compartimos todos y es fácil tenerles cariño”, confiesa Yuhui, quien además destaca a Kenita Larraín y a Felipe Izquierdo como algunos de sus más cercanos.

Víctor, por su parte, reveló cuál es el momento que más lo ha marcado hasta ahora: la eliminación de Fabricio Vasconcellos.

–¿Qué es lo más difícil o triste que has vivido en el programa?

–Yo creo que el momento más triste fue cuando eliminaron a Fabricio. No lloré en televisión, pero detrás de cámara sí, igual fue fuerte, me afectó harto.

–¿Y por qué te afectó tanto? ¿por el gesto que tuvo contigo al darte su lugar en la competencia?

–Claro, y aparte que éramos del mismo equipo, las últimas dos o tres veces nos había tocado cocinar juntos así que habíamos hecho una buena amistad. Siempre me protegía, me defendía, así que igual fue fuerte cuando vi que él se había ido… Y también cuando se fue Marcial, él me decía que era el hijo, entonces igual teníamos una cercanía como de papá-hijo. Él me cuidaba, así que fue súper triste cuando se fue porque teníamos un lazo muy bonito.

Pero como momentos tristes, también hay divertidos. Así lo recuerda Díaz cuando hace un par de capítulos atrás “quise hacer el comercial de Súper Cerdo y ahí inventé algo para hacer un mini comercial, yo creo que ese fue un momento entretenido, y hartos más, pero fuera de cámara”, confiesa entre risas.

–¿Alguno que se pueda contar a CHV Noticias?

–Cuando estábamos con Alvarito (Morales) y me dice que le mande un saludo. Yo no sé, andaría en la nubes yo creo porque me dice que le mande un saludo y yo le digo ‘¿cómo se llama usted?’ y en los delantales decía el nombre de nosotros, entonces yo creo que venía recién despertando y ahí nos cagamos de la risa con Yuhui y Alvarito. Hay hartos momentos entretenidos.

Lee también: La recta final y una comentada eliminación: Las reacciones que dejó “El Discípulo del Chef”

Para terminar la conversación, Díaz reconoce que lo que más le ha gustado de participar en El Discípulo del Chef es “conocer a personas bonitas, famosas, compartir con ellos, son experiencias bonitas que no se dan todo el tiempo, así que muy contento”, confiesa, pero no deja de lado a aquellos que están detrás de cámara, a quienes también destaca por su sencillez y buena onda. “Todos me recibieron muy bien”, concluye.

En tanto, Yuhui solo se limitó a decir que “lo que más me ha gustado es cocinar”.

Cabe recordar que las reglas del juego en el programa cambiaron y desde la semana pasada cada discípulo debe cocinar solo y competir por obtener el primer lugar en la competencia culinaria.