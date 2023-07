Nunca es tarde para el amor: Abuelos de 90 y 83 años se conocieron en Tinder y se casaron

El amor puede llegar a cualquier edad, tal como ocurrió con una pareja de adultos mayores en Argentina que se conocieron por Tinder y se casaron con la ayuda de su familia.

Los protagonistas de la historia son Emilio Bussano (90 años) y Liria Gorordo (83 años), quienes llegaron a la aplicación gracias a sus nietos que les crearon un perfil. Ninguno sabía sobre su existencia.

Así, se conocieron en persona y se enamoraron rápidamente, por lo que contrajeron matrimonio este mes de julio en la Villa Carlos Paz. La ceremonia se realizó en el Registro Civil y posteriormente tuvieron una fiesta en un restaurant, consignó TN.

Su historia de amor

La nieta de Emilio, Sofía, fue la encargada de crear el perfil en la app de citas, mientras que el hijo de Liria, Gustavo, subió una foto de ella a Tinder.

Tras eso, diferentes fueron las personas que le dieron “me gusta” a Liria, incluso gente de España, pero finalmente salió con Emilio.

Desde el momento, se empezaron a conocer a través de llamadas telefónicas debido a que él es de Córdoba y ella de Santa Fe. La dinámica fue así hasta que Liria decidió viajar y conocerlo.

Antes del compromiso y la propuesta, Emilio y Liria se fueron a vivir juntos a la casa de él, en Villa Carlos Paz.

La mujer tuvo cinco hijos con su primer marido, de quien se divorció, y posteriormente inició una relación con otro hombre hasta que quedó viuda en 2014.

Emilio, en tanto, tuvo dos hijos con su primera esposa y también quedó viudo. Se volvió a casar, pero su segunda mujer falleció en 2022.

“Yo no sabía dónde buscarle novia porque es un hombre que está muy bien. Tengo muchos conocidos en Villa Carlos Paz y les preguntaba si no tenían alguna amiga para presentarle, pero no aparecía nadie”, contó la nieta de Emilio.

“Una noche con mi hermana le dijimos que íbamos a descargar Tinder y él preguntó qué era eso (…) Ahora le tenemos que desinstalar la aplicación (…) Cuando apareció Liria con sus fotos en la nieve o en la playa, él dijo: ‘Ah, qué linda mujer’”, añadió.

El hijo de Liria, por su parte, comentó que “le propuse armar Tinder porque estaba sola y no salía tanto, entonces era una forma de suplir esas salidas (…) El motor fue que se encontraron en la misma sintonía, estaban necesitando estar en compañía con un par, porque compañía tienen los dos y son los hijos y nietos”.

“Coincidimos en muchas cosas”

Emilio destacó que tiene muchas cosas en común con Liria.

“Concordamos en muchas cosas, a los dos nos gusta salir, el baile, la música. Entonces, pensé que estaría bueno probar (…) A mí no me gusta estar solo. Mis hijos tienen su vida y no quiero interrumpir”, confesó.

Por su parte, ella expresó que “coincidimos en muchas cosas, nos gusta reírnos, escuchar música y estar lo más alegre que se pueda estar. En la vida me han pasado muchas cosas. Les digo a los chicos que las cosas pasan porque tienen que pasar. Hay que hacer el duelo y seguir porque queda la familia y la vida continúa”.