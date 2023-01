Aerolínea lanzó descuentos de hasta 1.000 dólares para incentivar adopción de tres gatos recién nacidos

El pasado 27 de diciembre, tres gatitos fueron encontrados y rescatados junto a su madre en la localidad de Las Vegas, en Estados Unidos. A raíz de esto, una aerolínea de ese país realizó una curiosa estrategia para incentivar la adopción de estos cachorros.

La agencia de vuelo Frontier Aerlines ofreció viajes gratuitos y descuentos tras enterarse por televisión que la fundación que rescató a los animales (The Animal Foundation) le había puesto a uno de los gatos, Frontier, mismo nombre que la empresa.

Debido a esto, decidieron ayudar y realizar una campaña para visibilizar la difícil vida de los animales callejeros.“¡Esto es muy dulce! Muchas gracias por el honor The Animal Foundation”, mencionó la compañía a través de su cuenta oficial en Twitter.

Junto a lo anterior, la compañía aérea expresó que “Estaríamos encantados de donar cupones de vuelo a cada adoptante”.

Desde la compañía de vuelo, mencionaron que la persona que adopte a Frontier se llevará cuatro cupones de vuelo de U$250, los que serán válidos durante todo el 2023. Mientras que, las personas que decidan adoptar a los otros cachorros (Delta y Spirit), tendrán dos cupones valorados en 250 dólares.

La fundación que rescató a los animales dio a conocer que los felinos rondarían el mes de vida y que al cumplir su sexta semana podrían ser dados en adopción. Sin embargo, por el momento, vivirán con su madre para lograr desarrollarse y vivir en las mejores condiciones hasta el momento en que sean acogidos

This is so sweet! Thank you for the honor, @animalfndlv! We'd love to donate two flight vouchers each to the people who adopt @Delta and @Spirit; and four vouchers to the person who adopts Frontier. 💚🐱 @FOX5Vegas pic.twitter.com/kbmud6RcZt

— Frontier Airlines (@FlyFrontier) December 28, 2022