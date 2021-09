El Huracán Ida ha dejado fallecidos, millones de personas sin luz y destrozos cuantiosos al sur de Estados Unidos. Un fenómeno climatológico que también azota a Nueva York durante la noche de este miércoles, provocando impresionantes inundaciones en el metro de Manhattan.

A través de Twitter, el servicio del tren subterráneo advirtió a sus usuarios que sus funciones están extremadamente limitadas, debido a las lluvias que afectan a la región. Por tanto, “recomendamos evitar viajar en estos momentos, si es que es posible”, manifestaron.

Train service is extremely limited, if not even suspended, because of heavy rainfall and flooding across the region. We strongly recommend you avoid traveling at this time, if you can. Check https://t.co/vhZQ2kZ2vb before you travel. — NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) September 2, 2021

Lee también: Canciller trasandino aseguró que Chile manifiesta “una vocación expansiva que la Argentina rechaza”

Por otro lado, indicaron que si algún pasajero se encuentra en un tren atrapado, la recomendación es quedarse en el vagón, ya que “el lugar más seguro para estar es el tren, a menos de que los conductores de la máquina digan lo contrario”.

¿Por qué hay tantas advertencias por parte del metro?

Todo se debió al reporte de usuarios del servicio, quienes a través de Twitter y diferentes plataformas de redes sociales, compartieron registros de estas peligrosas inundaciones.

Un suceso que provocó caos en múltiples puntos de la ciudad. Principalmente en la 28th Station, Penn Station, 14th street, entre otras.

De hecho, el servicio se ha visto suspendido ante esta irrupción de agua que, frente al pronóstico del Huracán Ida, ya había sido alertado anteriormente por las autoridades.

Lee también: Hombre que se casó con su muñeca inflable ahora se enamoró de un cenicero

🚨#BREAKING NYC Subway Service suspended on all lines 📌#NYC I #Newyork All trains have halted service to all stations effective immediately. Major flooding occurring on all major lines has prompted the suspension of service.Multiple stations are currently being evacuated. pic.twitter.com/Nfp9qSc27z — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 2, 2021

Flooding in 28th St Station NYC!!! And everyone is taking videos!!!!#OnlyInNYC pic.twitter.com/eV2QlALEno — Aleksander Milch (@AleksanderMilch) September 2, 2021