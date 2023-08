¡Un héroe! Perro persiguió a puma que ingresó al patio de su casa en Estados Unidos

La cámara de seguridad de una casa en Estados Unidos captó el momento exacto en que el perro de la familia persiguió a un puma en pleno patio.

El video se viralizó en las redes sociales y se puede ver cómo el can, de gran tamaño, corre detrás detrás del animal salvaje en el patio trasero de la vivienda ubicada en California.

“Estaba teniendo un estudio bíblico en nuestra sala de recreación. Mi amigo miró hacia afuera y dijo: ‘Oh, tus perros están jugando’ y yo dije: ‘Solo tengo un perro’”, contó la propietaria, Sandy Ali, a KCRA.

Según relató la mujer, vive en el lugar hace años, pero nunca había visto un león de montaña en su casa.

Al salir, vio que el puma saltó rápidamente hacia un árbol. “Es realmente hermoso”, recordó.

Tras el encuentro, la mujer llamó al 911 para que atraparan al felino. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano y escapó, por lo que se hizo un llamado a los vecinos del sector a avisar en caso de verlo.

Finalmente, la mujer expresó que se siente profundamente agradecida de su perro, Rocco, por proteger el jardín y la rápida respuesta las autoridades.

BIG CAT! Coming up on @kcranews at 10&11, we talked with the woman whose family dog chased a mountain lion through their yard this weekend.

"My friend looked out and said, 'Oh your dogs are playing' and I said, 'I only have one dog.'"

📷: Sandy Ali pic.twitter.com/lI9yyFLzgx

— KCRA Lee Anne Denyer (@KCRALeeAnne) August 13, 2023