La reportera y reconocida presentadora de deportes, Hayley McQueen, preocupó a sus seguidores tras emocionarse en vivo mientras realizaba una entrevista con el futbolista británico John Stones.

Mientras escuchaba a Stones, McQueen se quebró y no pudo seguir hablando.

Cabe recalcar que la integrante de Sky Sport News vestía un conjunto azul y amarillo, colores de Ucrania, para entregar su apoyo en medio de la invasión protagonizada por Rusia.

Posteriormente, distintos fans de la reportera manifestaron su preocupación en redes sociales. “Parece que ha estado llorando. Espero que esté bien”, “te enviamos buenos deseos”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Por lo mismo, McQueen decidió entregar una declaración a través de su Instagram.

“He cubierto muchas historias trágicas en Sky Sports a lo largo de los años y me enorgullezco de seguir siendo profesional y de mantener las emociones bajo control, pero por alguna razón ayer realmente me afectó”, comenzó relatando.

Luego, indicó que “desde que me convertí en madre pienso en el mundo de manera diferente y definitivamente me he vuelto mucho más sensible”.

“Acababa de ver a mis colegas de Sky News informando desde Kiev. Eran imágenes de niños escapando de Ucrania, padres despidiéndose de sus hijos, una niña en particular agarraba un osito de peluche debajo de cada brazo”, especificó.

Asimismo, Hayley declaró que “estoy un poco avergonzada de que me haya afectado mientras estaba en el aire, pero no podía quitarme los pensamientos de la cabeza”.

Finalmente, afirmó: “Sé que tenemos que permanecer imparciales como periodistas, pero usé colores como algo pequeño para que los ucranianos, mis amigos ucranianos y mis compañeros de trabajo, sepan que estoy pensando en ellos para ser solidarios en los momentos más oscuros”.