A sus 49 años: Murió por suicidio Jason David Frank, conocido por interpretar al Power Ranger verde y blanco

El actor norteamericano Jason David Frank, quien fuera la persona detrás de Tommy, el Power Ranger verde, falleció durante este fin de semana a sus 49 años como resultado de un suicido, de acuerdo con TMZ.

El deceso fue confirmado por el actor Walter Emanuel Jones, compañero de Jason David en la mítica serie de los años noventa, mediante su cuenta de Instagram. “Mi corazón está triste por haber perdido a un miembro de nuestra especial familia”, escribió el intérprete del Power Ranger negro.

También lamentó el fallecimiento Mike Bronzoulis, amigo y entrenador personal de Frank. “RIP a mi hermano de otra madre Jason David Frank. Todavía estoy en estado de shock. Me siento terrible. (Frank) me llamó, me dejó un mensaje y me tomó mucho tiempo responder. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones para su esposa Tammie y sus hijos, espero que Dios los ayude a superar este difícil momento”, escribió desde su cuenta de Facebook.

Desde hace unos años, Frank padecía de depresión, y durante este año, se había separado de su esposa Tammie.

Además de su rol actoral, Jason David Frank se desempeñaba como luchador de la UFC.

