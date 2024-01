Vuelo del terror: Avión aterrizó de emergencia tras perder una ventana

Minutos de terror vivieron los pasajeros del vuelo 1282 de Alaska Airlines este viernes. Esto debido a la pérdida una pieza de su fuselaje en pleno trayecto.

El episodio fue registrado por los pasajeros, y según sus relatos, un panel con una ventana se desprendieron de la estructura en pleno viaje.

La situación obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia. Según uno de los testigos que fue entrevistado por el medio estadounidense CNN, el hecho ocurrió cuando la aeronave comenzó a ganar altitud.

Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, ni heridos. El aterrizaje fue exitoso. “Abro los ojos y lo primero que veo es la máscara de oxígeno justo delante de mí. (…) Y miro hacia la izquierda y la pared en el costado del avión ya no está“, comentó Vi Nguyen, una pasajera, al periódico New York Times.

“El vuelo 1282 de Alaska Airlines regresó sano y salvo al Aeropuerto Internacional de Portland alrededor de las 5 p.m. hora local el viernes 5 de enero (01.00 de la madrugada del sábado GMT), después de que la tripulación informara de un problema de presurización. El avión se dirigía al aeropuerto internacional de Ontario, en California”, detalló la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que abrió una investigación por esta situación.

AS1282 from Portland to Ontario, CA experienced an incident this evening soon after departure. The aircraft landed safely back at Portland International Airport with 171 guests and 6 crew members. We are investigating what happened and will share more as it becomes available.

