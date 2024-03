Tomás Vodanovic respondió tajantemente a rumores de carrera presidencial: “Es gente que no me conoce”

Tomás Vodanovic es uno de los invitados a Podemos Hablar, el programa estelar de Chilevisión en donde respondió algunas preguntas sobre su labor como alcalde de Maipú.

Durante un momento del programa, Julio César Rodríguez le consultó si él es considerado como la “oveja negra” de su sector. Sin embargo, el miembro de Revolución Democrática negó esta situación.

Fue entonces que JC pasó a otra pregunta que apuntó a supuestos rumores de una eventual carrera política, ahora como candidato presidencial. Pero, sobre esto el edil negó tajantemente dicha posibilidad.

“No, ninguna opción. Yo creo que es gente que no me conoce“, indicó sobre quienes pudieron afirmar esta alternativa.

Vodanovic por crímenes en Maipú

“En Maipú en los últimos meses, se ha concentrado un tipo de delito al que no estábamos acostumbrados (…) crimen organizado, casas de torturas, asesinatos de menores y obviamente son situaciones que nadie desea“, señaló la autoridad municipal sobre la crisis de seguridad que azota al país y a su municipio.

En este sentido, también expresó cómo le ha afectado dicha situación bajo el cargo de la alcaldía: “Yo creo que te desbordan en todo sentido, desde lo más personal y humano (…) Uno como alcalde está a cargo de resolver muchas cuestiones, de hacerse responsable de un montón de situaciones en la comuna, pero el trabajo de seguridad, no nos corresponde directamente“.

Síguenos en