“No hubo consentimiento”: Alcalde de Talcahuano informó remezón por acusación de tocaciones a niños en colegio

Este miércoles se dio a conocer un grave hecho que tuvo lugar en un colegio de Talcahuano, donde se denunció un operativo médico con presuntas acciones indebidas que habrían afectado a varios alumnos de enseñanza básica.

Según los propios funcionarios de la Escuela Villa Centinela Sur, los hechos ocurrieron un día antes en el marco de una intervención del Minsal a través del Cecosf (Centros Comunitarios de Salud Familiar) Los Cerros, con el objetivo de tomar la Ficha CLAP. Ver también Los crudos relatos de padres de niños por presuntas tocaciones en operativo en colegio de Talcahuano En ese sentido, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, conversó con Contigo en la mañana y entregó nuevos antecedentes, detallando que instruyó una investigación apenas se enteró del caso y advirtió, a priori, irregularidades en el procedimiento. “Esto es parte de un programa de salud que está establecido en el Ministerio de Salud y que se lleva a cabo a través de salud municipal, de atención de salud primaria. Así como existe el control niño sano, existe el control de adolescente“, partió señalando. Ver también Guagua de 2 meses murió por virus sincicial en Quilpué: Servicio local dice que hubo cama, pero no se pudo estabilizar “Hay un instructivo que señala en el anexo número 5 que tiene que haber consentimiento informado de los padres y las madres. Y en este caso no hubo consentimiento. La responsabilidad es parte de la investigación administrativa que instruí ayer a primera hora”, añadio. Por otro lado, señaló que “se han tomado todas las acciones” respectivas y sostuvo que se “suspendió a la directora”. “Hay que esclarecer todos los hechos y nuestra misión es preocuparnos de los niños y niñas“, recalcó. Medidas y suspensiones La autoridad municipal destacó que “lo que dicen desde el establecimiento es que se envió un comunicado a los padres de que se iba a aplicar la ficha CLAP, pero no se les explicó en qué consistía”. “Tamapoco se les envió el consentimiento, por lo tanto el procedimiento falla ahí“, apuntó. Es por lo anterior que se adoptó “la decisión de suspender a la directora del establecimiento educacional como al medico responsable del examen”.

¿Qué dijo la apoderada?

Mariana, una apoderada del colegio, también entregó su testimonio al matinal de Chilevisión y acusó que “la directora pasó por encima de nosotros como padres y por encima de los niños“.

“Nosotros estamos consternados con todo esto porque es primera vez que pasa. Años anteriores se hacía (la ficha CLAP), pero uno la respondía en la casa”, expresó en el espacio, ante lo cual el alcalde respondió que estas se mandaron de forma excepcional a los hogares a raíz de la pandemia.

“Por mi parte, no tenía el conocimiento de qué se trataba esta ficha. Como establecimiento debieron informar. Según la directora, ella les informó a los profesores de las jefaturas y ellos eran los encargados de avisarnos a nosotros”, añadió.

“La última reunión fue, si no me equivoco, el 13 o 14 de mayo (…) (Y) a nosotros no nos avisaron. No nos explicaron qué preguntas les iban a hacer o qué imágenes les iban a mostrar”, concluyó la mujer.