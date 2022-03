Durante este martes 29 de marzo, en el marco de un nuevo día del Joven Combatiente, diversos manifestantes han salido a las calles para conmemorar el asesinato de dos estudiantes a manos de Carabineros en Estación Central en plena dictadura militar.

Se trata de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, quienes murieron a por politraumatismos debido a disparos efectuados por los funcionarios. Sin embargo, grupos minoritarios han realizado destrozos en algunos puntos de la Región Metropolitana.

Así fue como un grupo de alrededor 20 personas, quienes en su mayoría eran menores de edad, según informó la autoridad, llegaron hasta la Municipalidad de San bernardo para lanzar piedras al inmueble.

Lee también: Ministra Izkia Siches respalda a Carabineros: “No vamos a tolerar ataques violentos”

En ese sentido, los registros enviados por cazanoticias, muestran cómo los antisociales realizaron daños a la infraestructura en las zonas aledañas a la Plaza de Armas, lugar en donde se ubica el municipio de la comuna.

“Estamos bien en la municipalidad, no tenemos personas lesionados, sin embargo, hemos pasado un susto importante. Un grupo de funcionarios al horario de coalición se enfrentó a lo que pueden ver ahora. Un apedreo masivo, no eran más de 20 personas como mucho. Estos son hechos delictuales, no es el espíritu legítimo de ninguna movilización ni de ninguna reivindicación. Son grupos que han ido a los bancos y supermercados, a cualquier espacio que encuentran en el cual puedan ingresar”, declaró el jefe comunal, Christopher White Bahamondes.

“Nosotros ahora estamos con los funcionarios municipales limpiando y ordenando, está Carabineros en el lugar. No hubo mayores problemas, lamentamos la situación, porque esta municipalidad se ha mostrado con disposición de abrir los espacios y ha estado en el territorio. Lo que se está generando no tiene nada que ver con el ciudadanos sambernardinos”, añadió el alcalde.

Lee también: Juicio por caso Narumi: Zepeda calificó la acusación como “monstruosa” en primera declaración

Asimismo, indicó que claramente lo que está ocurriendo con la pospandemia “genera este tipo de ambientes“, sin embargo, aseguró no tener miedo con los hechos de violencia. “No nos vamos a esconder, los vamos a enfrentar, porque sabemos que representan una minoría delictual, y frente a eso tenemos las cámaras, sabemos quiénes son y dónde están. Los vamos a perseguir y usaremos al fuerza con la policía, para quienes cometieron los daños y delitos lo paguen“, enfatizó.

“Cómo son menores de edad, sabemos que existen sus padres quienes tienen responsabilidad en esto. Iremos a los colegios, porque ya sabemos de dónde son. Haremos una investigación y los perseguiremos hasta el final. Lo que menos vamos a permitir es que estas cosas pasen como si nada hubiera ocurrido. Se ha hecho un daño a todo San Bernardo, porque la mamá de ese joven o la abuela, vienen a esta municipalidad a hacer sus trámites”, agregó el edil.