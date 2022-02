Durante la mañana de este lunes 21 de febrero, una polémica se desató en Twitter luego que el profesor Jaime Campusano escribiera un tuit contra la futura ministra del Interior, Izkia Siches. Sus palabras fueron tachadas como “ofensivas” por usuarios y usuarias en redes sociales.

No obstante, la discusión y debate con respecto al tema entre los internautas, comenzó cuando el actor y senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, calificó de “doble estándar” a la ex presidenta del Colegio Médico (Colmed), por una viralizada fotografía de ella en el mall Casacostanera, donde se aprecia que la futura secretaria de Estado se mantenía realizando compras.

Claro que es doble estándar, sin embargo prueba que es que el sistema funciona, permite movilidad y promueve la libertad. Mejor ejemplificado, imposible — Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) February 17, 2022

En la tarde de la misma jornada, Siches publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos en las que mostró específicamente cuáles eran los artículos que había adquirido en el mall. Asimismo, abordó los cuestionamientos que se habían generado, asegurando que sigue “siendo mujer madre y esposa“, y que “no renunciaré a nada de ello”.

Lee también: “Puede vestirse donde quiera”: El cruce entre Adriano Castillo y Luciano Cruz Coke por dichos contra Izkia Siches

No obstante, cuando todos pensaron que la pelea por redes había quedado ahí, apareció Jaime Raúl Campusano, más conocido como el “Profesor Campusano”, quién con un ofensivo juego de palabras, se refirió particularmente a la fisonomía de la próxima titular del Interior.

“Mal busto… perdón, gusto“, escribió en redes sociales. En ese sentido, el docente recibió una serie de comentarios en su contra.

“Educación no tienes nada”, un comentario así solo demuestra lo retrógrado de su pensamiento“; “quítese la palabra profesor”; “machista” y “te atreves a criticar cuerpos ajenos”, fueron solo algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes.

Lee también: Boric y su mensaje a los habitantes de Juan Fernández: Enfatiza que es un lugar “muchas veces olvidado”

“Me extrañan estos comentarios de usted, quien en muchos canales nos ha demostrado educación, conocimiento y respeto. Con este mensaje no hace más que borrar con el codo toda su sapiencia. Esperamos tenga los pantalones bien puestos para reconocer que se equivocó y pida disculpas“, escribió Fabián González, usuario en Twitter.

“Ni un respeto por tu amiga. Ni antes ni nunca. Guárdate tus opiniones, las mías no van para ti. Na´que ver con el género. Métete en tus cositas. Ok“, le contestó Campusano.

“No. Fue un mal juego de palabras. Encontré muy fuera de lugar y liviana la acción para venir de una futura ministra. Las redes sociales son sin llorar“, añadió en otra publicación de Twitter.

Jaime Campusano: “Ella subió ese escote”

En conversación con CHV Noticias, Jaime Campusano aseguró que el tema, fue una reacción a una provocación. “Ella subió la foto a redes sociales y el que sube fotitos tiene que aguantar el tono. No es contra la mujer, contra la desnudez o su derecho. Es un llamado de atención a una mujer que va a representarnos a todos nosotros en el Ministerio del Interior”, expresó.

Lee también: Boric y su mensaje a los habitantes de Juan Fernández: Enfatiza que es un lugar “muchas veces olvidado”

“Yo soy muy anticomunista, pero soy respetuoso de todas las mujeres. Los izquierdistas no respetan a las mujeres cuando son de derecha. A la Paty Maldonado la hicieron mierda”, remarcó.

Al ser consultado sobre una reflexión debido a las críticas, dijo: “Qué mea culpa puedo hacer yo, si ella subió la foto y en las redes sociales es sin llorar. Ella subió ese escote, pero con las pechugas… si da lo mismo. Si mis hijas son iguales en la playa y toman sol con bikinis más cortos, pero ellas no serán las ministras de Chile”.

“Hay que tener cierta conectividad entre la función y la persona. Si Izkia todavía fuera del Colegio Médico, la celebro, ojalá la guagua le salga sanita y linda, porque no es contra la mujer o contra de su embarazo, es simplemente un asunto político. Un juego de palabras que no le gustó a los zurdos. Cómo les va a gustar algo de un momio como yo, que soy anticomunista“, explicó.

“Mis 80 mil seguidores, encuentran que lo hice maravilloso. Cometí el error de hacer un juego de palabras que no fue entendido por la gente y fue politizado. La izquierda me quiere hacer mierda. Hoy la Izkia salió vestida hasta el cogote en La Moneda“, enfatizó.

Lee también: Gobierno descartó extensión de zanja en Colchane: Trabajos del Ejército con maquinaria es para “mantención”

“¿Por que la mujer de derecha no merece el mismo respeto?”

Al ser consultado sobre las opiniones de los cuerpos de otras personas indicó: “¿Por qué le tiran las tallas los zurdos de mierda a mi amigo Alberto Plaza, e ironizan con un montón de cosas? ¿Por qué la mujer de izquierda nomás merece el respeto y la mujer de derecha cuando es mancillada no merece el mismo respeto?”.

“¿Por qué no se preocupan de defender la inmigración irregular del país?. La semana pasada fui a Iquique. De eso tenemos que preocuparnos. Un camionero que mataron dos venezolanos la semana pasada, no a una w… de un profesor de Lenguaje que hace de una palabra de busto a gusto. Eso le molesta a gente abortista. No me vengas a convencer tú, que seguramente debes ser de los mismos, como la mayoría de los periodistas que les picó la vena con el marxismo (sic)“, sostuvo.

Finalmente, el “profesor” aseguró que no realizará ningún mea culpa, pero que lamenta el juego de palabras. “Lo lamento mucho, pero yo faltar el respeto a una mujer nunca. A una ministra nunca, ella se lo faltó solita mostrándose como tal. Mira la foto, ¿Por qué la subió? Porque quería provocar y se agarraron”, detalló.

“Pu… que soy importante en Chile, tres canales de televisión y tres radios, por una cagada chica. Preocupémonos de las cagadas grandes y de rechazar la Constitución que viene, en eso estoy trabajando yo“, sentenció.