“Que mantengas el respeto”: Vecina increpa en vivo a concejala de El Bosque denunciada por agresiones

Graves acusaciones pesan sobre la concejala de El Bosque, Claudia Cancino (IND-PPD), quien en diversos registros captados por funcionarios del municipio puede verse gritando o incluso agrediendo a otras personas, golpeando mobiliario e insultando a sus detractores.

Se trata de denuncias que fueron abordadas por Contigo en la Mañana, instancia en que le propio alcalde Manuel Zúñiga manifestó que, “debido a esa situaciones, hemos tenido que querellarnos y ha sido muy duro para nosotros, porque tener 11 querellas contra una concejala no es de mucho gusto”.

Sesiones del concejo municipal interrumpidas violentamente y gritos desde su oficina -tales como “soy rota” o “soy autoridad, guste al que le guste”-, son parte del panorama que enfrenta Cancino. Sin embargo, ante el matinal de Chilevisión aseguró que ella recibe burlas por parte de sus colegas, quienes “me humillan por no tener estudios profesionales, porque sí, soy dueña de casa”.

“Quiero que mantengas el respeto”

Para ahondar en su versión de los hechos, el equipo del matinal acudió este viernes a entrevistarla. El despacho que comenzó con “buenos días a mis vecinos, a mis hijos que están en la casa, saludos hijos, la mamá está en la tele…“.

Frente a esta situación, Monserrat Álvarez la interrumpió asegurando que “este tema es súper serio”.

“Hemos visto batallas campales al interior del municipio, donde una horda de personas entran a la fuerza, hay que llamar a Fuerzas Especiales para realizar los concejos…”, agregó la periodista, aludiendo a los registros mencionados, donde además de la aparición de la concejal, también se observa a otros vecinos que la respaldan y que serían parte del comité de vivienda que ella lidera.

“Disculpa, pero llamar a los vecinos y vecinas una horda… perdón, pero no te voy a permitir que te refieras así, quiero que mantengas el respeto”, le replicó Cancino.

De esa manera se produjo una conversación confusa entre ambas que culminó con la concejala atendiendo a las preguntas que una vecina le estaba haciendo en ese preciso instante. Esto llevó a que Monse le pidiera poner atención al tema, lo cual no dejó indiferente a la autoridad.

“Yo trabajo en la calle y viene una vecina a informarme una situación que yo como autoridad debo recoger, a mí no me pagan por salir en la tele, me pagan por escuchar a mi vecinos y vecinas“, dijo Cancino.

Posteriormente, ante la insistencia de tener sus declaraciones sobre las denuncias en su contra, la autoridad aclaró que “accedí a hablar la entrevista para hablar sobre mi trabajo, pero si quieren hablar de otra cosa se deben contactar con mi abogado“.

“No puedo responder denuncias y demandas que no he realizado, desconozco las razones que tienen para realizarlas”, continuó.

“Es una operadora del PC”

Lejos de terminar con esta polémica, luego llegó al lugar una abogada llamada Camila Jaque, quien increpó a la autoridad al asegurar que “esta mujer no solo agrede a personas dentro de la municipalidad”, acusándola de haber ido a apedrear su casa junto a otras mujeres.

En ese instante se generó una discusión entre ambas, e incluso la propia concejala intentó quitarle el micrófono a la periodista Paulina Padilla, mientras acusaba que Jaque era “una operadora política del Partido Comunista”.

Seguido de esto, aparecieron más vecinos y vecinas que se manifestaron a favor y en contra de Cancino, afectando a la comunicación con el estudio. Pero finalmente, todo esto culminó con un desayuno que la autoridad compartió junto a habitantes de la comuna.

Revisa el despacho completo a continuación: