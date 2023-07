“No vengo a robar”: Conductor de aplicación extranjero hizo llorar a JC Rodríguez por dramáticas vivencias en Chile

Un dramático caso se dio a conocer este viernes en Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde fiscalizadores vehiculares le quitaron su auto a un ciudadano haitiano.

Se trata de Leonel, quien reside desde hace nueve años en Chile y cuenta con todos sus papeles al día.

Consultado por el matinal, el fiscalizador explicó que “tiene toda su documentación al día, pero está trabajando con aplicación, con Didi, y este es un vehículo privado, no puede ser transporte público, por ese motivo va a ser retirado de circulación”.

“No vengo a robar aquí”

Entre lágrimas, Leonel cuestionó que “¿por qué me lo están quitando? Yo no vengo a robar aquí. Con esto yo pagué la carrera de mi señora, ahora no voy a conseguir un trabajo… Tengo que pagar casa”.

Según relató, su esposa estudió Técnico en Enfermería, sin embargo, no le dan trabajo como TENS pese a su buen desempeño en la universidad.

“La abusaron, la hacen trabajar como auxiliar, pero ahora está aburrida. Mi señora está a punto de matarse a sí misma, porque no encuentra trabajo”, dijo con evidente aflicción.

Además, comentó que tiene un hijo de seis años y es chileno, porque nació en nuestro país y le dio un emotivo mensaje a los compatriotas, provocando las lágrimas de Julio César Rodríguez.

“Escapar de Haití, uno no sabe del futuro. Tienen que tratar de hacer las cosas bien, de por lo menos tratar bien a los extranjeros, porque capaz uno no sabe que los chilenos puedan estar para el otro lado también”, señaló angustiado.

“Traten de darnos importancia”, expresó, relatando distintas situaciones de su vida: “Me duele”.