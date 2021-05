Es un caso que lleva años y continúa hasta ahora. En diciembre de 2020, el Sernac presentó una demanda colectiva contra Cencosud por la colusión en venta de pollo fresco. La empresa no aceptó compensar a los consumidores en el marco de un procedimiento voluntario colectivo, mientras que Walmart y SMU, empresas también involucradas, sí iniciaron un proceso para lograr la compensación. Ahora, en un escrito de 68 páginas, el holding que controla a Santa Isabel y Jumbo respondió al tribunal de Defensa de la Libre Competencia, asegurando que la demanda del Sernac debe ser rechazada porque el ilícito anticompetitivo no causó daño a los consumidores y no alteró la conducta que Cencosud habría desplegado en ausencia del mismo. Y la empresa rechaza entonces indemnizar a los clientes por estos hechos ocurridos entre 2008 y 2011 y que ya fueron condenados por la justicia con multas de 21 millones de dólares a las tres cadenas de supermercados. Cencosud optó por no entregar una declaración al respecto, mientras la causa sigue en el tribunal de Defensa de Libre Competencia que debería citar a una audiencia de conciliación.