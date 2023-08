“Me sanaste el corazón”: La emotiva despedida de DimeNacho a su fallecida pareja MaruRockets tras accidente

Gran conmoción generó el lamentable y fatal accidente automovilístico ocurrido el pasado lunes en la ruta que une a Punta Arenas con Puerto Natales, el que terminó con la muerte de seis personas.

Dentro de las víctimas se encuentra la joven streamer María Ignacia Celedón, conocida en redes sociales como MaruRockets, quien iba acompañada de otros dos influencers: Shin Yang (Shinipan) e Ignacio Carrasco (DimeNacho), quienes quedaron con heridas de distinta consideración.

El fatal hecho ocurrió cuando los tres jóvenes volvían de un paseo a las Torres del Paine, colisionando de frente con otro vehículo en el kilómetro 43 de la Ruta 9 Norte.

Ante esto, los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Punta Arenas donde aún permanece internada Shin Yang, actual panelista del programa Ni Tan Basados de Chilevisión.

Emotivo mensaje de DimeNacho

El streamer DimeNacho reapareció con un sentido mensaje dedicado a Celedón, con quien mantenía una relación hace varios años.

A través de su cuenta de X (Twitter), el joven de 32 años escribió “me sanaste el corazón y el alma. Me enseñaste que soy una persona pura y preciosa. Me diste la seguridad de querer forma una familia y saber que valgo lo suficiente como para merecer una”.

“Somos Nachita y Nachito hasta la última parada de tu cohete en mi corazón”, agregó, adjuntando una romántica postal de ambos durante un paseo en bicicleta.

Cabe mencionar que las últimas publicaciones de Carrasco en Instagram, había expresado todo su amor por Marurockets.

“Conocerte ha sido uno de los puntos de inflexión más importantes de mi vida y mirando hacia el pasado en este carrusel de fotos, me vuelvo a dar cuenta de todo el camino recorrido, de cuánto hemos crecido juntos y de lo mucho que todavía nos falta por vivir”, escribió el youtuber.

Luego, destacó que “eres mi compañera, una persona que me desafía a ser mejor y con quien, entre muchísimos altos y bajos, he pasado algunos de los mejores años de mi vida”.

“Mirando a través de tus ojos me he vuelto alguien más empático y responsable, con muchas ganas de acumular experiencias y momentos, de ser más abierto y comunicativo; y sobre todo, muchísimo más seguro de mi capacidad de querer(te). Estoy ansioso de vivir las siguientes aventuras y capítulos que se nos vienen, pero aún más que eso, quiero seguir disfrutando este presente que nos hemos dado ya hace tanto tiempo”, agregó.

Finalmente, sostuvo que “el mundo es un lugar donde todo puede pasar, azaroso y muchas veces hostil, pero contigo el miedo se disipa y lo que queda en mi interior no es un vacío existencial, sino un viaje que damos de la mano entregados al sentimiento en el que, mientras estemos juntos, nada falta realmente”.

