PDI informó que se canceló arriendo de la casa donde vivía de Sergio Muñoz en Las Condes

El nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna Lozano, anunció que el gobierno no continuará pagando la casa que utilizaba Sergio Muñoz, quien renunció al máximo cargo de la institución tras vincularse al Caso Audios.

Cabe señalar que dicho inmueble ubicado en Las Condes estaba arrendado bajo un millonario contrato del que se hacía cargo el Estado. Sin embargo, tras la determinación de Cerna este gasto llegaría a su fin.

Cabe destacar que este es el primer golpe que da el nuevo responsable de la PDI y que se da un día después de que asumió el cargo, esto una vez que el Presidente Gabriel Boric lo nombró como tal.

Pidió disculpas tras la salida de Muñoz

Cabe destacar que Cerna, una vez que se le otorgó el cargo, se tomó de la instancia para alentar a los funcionarios: “Aprovecho este momento para instar a todas y a todos los detectives que integran la PDI a que sigamos trabajando con mayor ahínco, con mayor dedicación y esmero, para demostrar que la institución está por sobre las personas“.

También lamentó lo ocurrido tras la salida de Muñoz y sus circunstancias: “Aprovecho la ocasión para pedir disculpas a las y los ciudadanos, a las y los detectives y a las autoridades que me acompañan, por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución”.

“Son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos”, cerró.

