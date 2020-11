Este domingo 29 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones primarias para elegir las candidaturas a gobernadores y alcaldes de cada región o comuna.

De acuerdo con el Servel, en esta oportunidad se implementará una modalidad similar a la del plebiscito, pero también habrá cambios con el horario de votación y las mesas donde se podrá ejercer este derecho a sufragio.

De tal manera que la jornada de elecciones será desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas, mientras que los locales y mesas de votación pueden ser revisados en www.consulta.servel.cl.

Respecto a esto último, es totalmente necesario que quienes decidan acudir a votar revisen nuevamente dónde deberán hacerlo y si están habilitados para ello, debido a que por la contingencia sanitaria, algunas mesas se fusionaron o modificaron.

Prácticamente toda la población está habilitada para participar de este proceso, en el que se incluyen 190 candidaturas, de las cuales 103 corresponden a alcaldes.

Quiénes pueden participar y quiénes no

Según informó Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servel, “todos y todas la independientes de la región pueden obviamente participar en la convocatoria a ese tipo de elecciones”, al igual que “los afiliados a los partidos que están convocando a las elecciones”.

Por otro lado, “quedan excluidos las personas que viven en otras comunas” donde no se presentan candidatos a las primarias y “los militantes que están afiliados a otros partidos que no están definiendo su candidatura”.

En conclusión, todas las personas independientes (no militantes) y militantes de partidos con domicilio electoral en las regiones o comunas donde su pacto presente candidatos, están habilitados para votar. En el caso de estos últimos, solo podrán recibir las cédulas electorales con los candidatos de su pacto, mientras que los independientes recibirán papeletas de todos los candidatos presentados.

Pero si una persona es militante de un partido que no está inscrito en un pacto o cuyo pacto no haya presentado candidatos en su región o comuna, no podrá votar en estas primarias.

Por último, habrá horarios preferentes para adultos mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida. Asimismo se hizo un llamado a que quienes acudan a sufragar, ojalá lo hagan sin acompañantes para evitar aglomeraciones, considerando que cada local electoral tiene un aforo reducido.