“Me empieza a levantar la voz”: Fiscalización terminó con tenso cruce en La Pintana

Como es de costumbre, Carabineros realizó una serie de fiscalizaciones en distintas comunas de Santiago. Una de ellas, se registró en La Pintana en Avenida Santa Rosa.

En este contexto, los funcionarios se enfrentaron a una pasajera que se enfrascó en una discusión producto de una placa patente mal puesta, según quedó registrado en un despacho de Contigo en la Mañana de Chilevisión.

La mujer se dirigía como copiloto junto a su pareja, los que más tarde explicaron que viven en un lugar peligroso, por lo que deben sacar el objeto identificador por temor a que se lo roben nuevamente.

“El carabinero me dijo que me iba a realizar un control de identidad en la comisaría y dijo ‘su vehículo queda fuera de circulación’, porque yo fui a preguntar algo, en buena, nunca faltando el respeto y me empieza a levantar la voz”, reclamó con indignación la pasajera.

Pese a la explicación, Carabineros les indicó que de acuerdo a lo establecido en la ley deben llevar la patente de manera visible e instalada en la parte frontal y posterior del vehículo.

Como lo anterior no era cumplido en su caso, el auto tuvo que ser retirado de circulación y llevado al corral municipal.

Revisa aquí el momento

Síguenos en