“Están ahí todavía los cuerpos”: Esposo de trabajadora fallecida en Jardín Botánico reclama abandono de autoridades

Una trabajadora del Jardín Botánico de Viña del Mar falleció junto a tres familiares durante la jornada de este sábado 3 de febrero, tras la catástrofe que desató el incendio forestal que afecta a la región de Valparaíso.

La noticia fue dada a conocer de manera oficial por la administración del recinto, quienes indicaron además que la mujer vivía en dicho lugar junto a familiares que también murieron tras verse imposibilitados de salir.

Sin embargo, durante este domingo el esposo de dicha trabajadora acusó abandono de las autoridades. En ese sentido, indicó que el cuerpo de su mujer sigue en el lugar junto a los otros tres cadáveres de sus familiares.

“Están ahí todavía los cuerpos”

“Está mi señora, mi suegra y mis dos nietos. Están muertos, aún están ahí en la casa“, indicó el hombre que reclama un desentendimiento por parte de la autoridad encargada.

Consultado sobre la información que han podido recibir desde el Servicio Médico Legal (SML), él indicó que no les han dicho nada y que recientemente la Policía de Investigaciones llegó hasta el lugar: “Nos dicen que recién está la PDI ahí en la casa“, razón que los motivó a acudir inmediatamente al lugar.

Sin embargo, pese a que ellos han insistido, no obtuvieron respuestas: “Ayer quedó de venir el Servicio Médico Legal y no vinieron. Entonces, necesitamos que vengan, se ha llamado y no han aparecido. Están ahí todavía los cuerpos“, cerró.

Revisa el momento a continuación:

