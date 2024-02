Joaquín Lavín contó el día que voló con Sebastián Piñera en helicóptero: “Uno se siente muy frágil”

Joaquín Lavín conversó con el Contigo en la Mañana para dar detalles de su estrecha relación con el recién fallecido ex presidente Sebastián Piñera, quien murió en un accidente en helicóptero en Lago Ranco.

En la ocasión, el ex ministro de Educación relató al matinal de Chilevisión parte de los momentos que vivió con el ex mandatario, y reveló una desconocida aventura que vivió a bordo de su helicóptero.

“Nosotros con Sebastián Piñera, a veces competimos, a veces discutimos, pero la verdad es que fue una relación de amistad de muchos años”, partió diciendo el ex alcalde de Las Condes.

“Recuerdo una vez que, en mi caso, con uno de mis hijos, éramos tres en el helicóptero, él piloteando en el Lago Caburgua. Nos invitó a dar una vuelta, no sé si era exactamente el mismo modelo de ahora, estoy hablando de unos 12 años atrás”, reveló el ex ministro de Piñera.

“Uno se siente muy frágil porque es de vidrio, fue sobre el lago, pero el presidente Piñera era muy buen piloto, me sentí muy seguro, dimos una vuelta”, aclaró el ex candidato presidencial.

“La aventura estaba en su ADN”

El ex alcalde también reflexionó sobre la forma en que murió el ex presidente, destacando que “era activo e inquieto”. “El presidente Piñera, por lo activo que era, por la energía que tenía, por la actividad que desplegaba, no era un hombre, creo yo, como para morir en su cama, anciano o con alguna enfermedad”, sostuvo el ex UDI.

“A él le gustaba la aventura, y era así en la política y en la vida; y su muerte es parte de lo que él era, así era su ADN, estar siempre inquieto y activo”, destacó el empresario.

“El presidente Piñera era una persona muy cariñosa, recuerdo que yo siendo ministro de Educación, estresado, con manifestaciones estudiantiles (…) haberle mandado un WhatsApp a las 2 a.m. por estar desvelado y al otro día me llamó, pero preocupado por mí”, repasó Lavín.

