“No me deja dormir”: Joven denuncia intenso acoso de vecino que la acusa de tener su “muñeco vudú”

Una enigmática denuncia de acoso fue relatada por Adriana, oriunda de Quillota, en Contigo en la Mañana. Suceso del cual estaría siendo víctima desde hace 3 años por parte de un vecino y que ahora la mantiene con un proceso judicial en curso.

De acuerdo con lo que contó al matinal de Chilevisión, el autor de diversas amenazas y ataques es un vecino a quien “nunca he conocido”, asegurando que todo se desencadenó de un día para otro.

“Yo sabía que él vive ahí, porque los dos siempre hemos vivido acá, pero es de notar que su forma de ser no es de una persona que está bien mentalmente“, adelantó.

Ataque con arma

La situación se desencadenó en 2021, cuando este hombre comenzó a hostigarla por redes sociales. La primera señal fue una “confesión de amor”.

Pero luego los mensajes que éste escribía fueron subiendo de tono, llegando a un nivel amenazante: “Me cagaste la vida, pues yo arruinaré la tuya. Ya te lo haré saber en un par de años”, escribió en julio de 2022.

Lo peor llegaría más tarde, cuando preocupada por estos mensajes revisó su solicitud de amistad, descubriendo una serie de escritos que él le había enviado directamente desde el 2021.

En ellos, este vecino la contactó “diciendo muchas cosas, incluso diciendo que iba a matar a mi pareja. Después empezó a atacar mi casa, rompió los vidrios y neumáticos”.

Con el pasar del tiempo, las agresiones también ser fueron agravando, hasta un día en que intentó atacar a Adriana con un arma. Pero al no conseguirlo, “corrió a su casa, que vive como a 5 casas de la mía, y gracias a Dios no pasó a mayores. Después vino Carabineros, pero no pasó nada“, sostuvo.

Muñeco vudú

La supuesta explicación detrás del errático actuar del acusado, llegaría cuando este vecino acudió a la casa de Adriana y conversó con su madre. Ella, por su parte, decidió grabar la interacción y en el video se escucha la siguiente declaración:

“Yo sé que su hija es lesbiana, pero a mí no me deja dormir en la noche. Yo sé que ella es lesbiana y todo, yo sé que ella tiene su pololo, yo tengo muchos contactos y a mí me han dicho todo. A mí no me deja dormir en la noche, no sé si ella se mete en mi cabeza o en el p… Dígale a su hija que la corte. Usted sabe lo que ella está haciendo, a mí en la noche no me deja dormir”.

A raíz de estas aseveraciones confusas, Adriana explicó que este sujeto la acusa de no dejarlo dormir.

“Supuestamente, nosotros estamos conectados mentalmente y yo tengo un muñeco vudú de él. Es terrible, es algo demasiado bizarro. Yo no sé ni siquiera qué decir al respecto”, complementó la joven.

Síguenos en