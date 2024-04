Mamá de Catalina Cayazaya conmocionó con íntimo relato: “Tuve que convencerla que no era inútil”

Impacto causó la muerte de la joven estudiante de Terapia Ocupacional de la Universidad de Los Andes, Catalina Cayazaya, quien se quitó la vida luego de sufrir aparentes malos tratos por parte de sus tutores durante su internado.

Fue su madre, Carolina Cors, quien escribió una carta denunciado la muerte de su hija y la publicó en las redes sociales, iniciándose una campaña en su apoyo. Además, la mujer contó a CHV Noticias cómo fueron los ultimos dos años de hija.

Madre de Catalina Cayazaya relató últimos años de su hija

Según contó Carolina, “al primer lugar que llegó, su tutora la denigraba, le hablaba en mal tono, la insultaba. Ellos además del tutor de práctica tienen el profesor de la universidad que se supone supervisa que las prácticas se lleven de la manera correcta, pero cuando se lo hacen ven no hacen nada”.

Los dos últimos años, contó su madre, Catalina estuvo con licencia psiquiátrica: “Dos años de desesperanza. Así tuve a la Cata en la casa, tratando de convencerla de que no era tonta, que no era inútil, de que no era inepta, porque así la hicieron sentir. Y en esa condición ella llegó a su casa y me dijo ‘mamá, yo nunca voy a ser terapeuta, nunca me van a dejar aprobar ningú exámen'”.

Antes de morir, Catalina dejó una carta a su madre en la que escribió “perdón por no poder resistir tanto dolor”.

“Estuvo con su equipo de terapia, con psiquiatra, con psicólogo. Era una niña, una mujer de 26 años alegre, optimista, llena de vida. Le quitaron las ganas de vivir, su futuro, su proyecto de vida”, fueron parte de sus declaraciones.

