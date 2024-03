¿En qué condición está recluido Sergio Muñoz en el cuartel de la PDI?

Durante la tarde de este miércoles, Juan Carlos Manríquez, el abogado del ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se refirió a las condiciones en las que se encuentra este último cumpliendo su prisión preventiva.

Muñoz está recluido en la Brigada de Cerrillos, donde se reveló que contaría con cuatro escoltas, un chofer, un chef, un garzón, una auxiliar de aseo y una ambulancia con dotación completa.

¿Qué dijo Juan Carlos Manríquez?

Consultado en el programa Contigo en Directo de CHV, respecto de si dicha información es verídica, el abogado precisó en que no ha visitado a su cliente y señaló: “Si estas instalaciones son como usted me dice, no están predispuestas sólo para este caso específico o para atender al señor Muñoz, para que no se malentienda, han de ser las instalaciones normales de ese equipo”.

En esa misma línea agregó: “No debiera tampoco quedar la sensación de que se trata de ‘privilegios’ creados para esta persona porque entiendo que son las instalaciones normales de ese cuartel, y a su vez son las que hay incluso en un establecimiento penitenciario común, digamos”.

Tras solicitarle que aclarara su dichos, indicando cuál es el establecimiento penal que cuenta con esta clase de servicios, Manríquez aseguró: “Hay una práctica dentro de los penales, la gente les dice ‘mocitos’, esos son garzones”, refiriéndose a personas que también están cumpliendo condenas.

Acto seguido, el abogado aseguró que Muñoz no cuenta con ningún privilegio dentro de la Brigada de Cerrillos: “Cuando una persona está privada de libertad, pierde su libertad, no pierde otras condiciones mínimas o básicas de existencia”.

Al ser consultado sobre por qué otros internos no cuentan con esta clase de dotación en otros establecimientos penales, Manríquez explicó: “Porque no están sujetos a leyes especiales, entonces hay que tratar distinto cada situación según la regulación que tienen para no confundirla”.

Sin embargo, descartó que las condiciones en las que se encuentra recluido Muñoz puedan catalogarse como privilegios: “Yo no puedo hablar de privilegios, ni voy a confirmar una información que más bien parece de alguna u otra manera una subjetividad”.

Finalmente, el abogado señaló que Sergio Muñoz se arrepiente “porque sabe que cometió un acto indebido e irregular” y aclaró que no se trata de un delito aún porque no existe la sentencia de un juez.

