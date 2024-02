ME-O criticó suspensión de evento solidario para damnificados por incendios en Viña: “Hay gente que está sufriendo”

Marco Enríquez-Ominami conversó desde Francia con el programa Contigo En Directo de Chilevisión, por el sorpresivo y trágico fallecimiento de Sebastián Piñera, ocurrido en la tarde del martes en el Lago Ranco.

Enríquez-Ominami, quien fue dos veces rival político de Piñera en las candidaturas que terminó ganando el empresario, destacó el lazo familiar de los Piñera-Morel.

Ahí, afirmó que le sorprendió el enorme amor que sentía Sebastián Piñera por su mujer e hijos, y lo muy unida que era la familia, que lo apoyaba mucho.

Marco Enríquez-Ominami criticó suspensión de evento solidario por muerte de Sebastián Piñera

Durante esta jornada se conoció la suspensión del evento solidario “Chile ¡Un solo corazón!”, que iba a ir en beneficio de las víctimas de los incendios en la Quinta Región y que se pretendía desarrollar en el Movistar Arena el próximo sábado.

A través de un comunicado, se informó que “por razones ajenas a nuestra voluntad, en el contexto de duelo nacional y la cobertura dedicada a los distintos homenajes de Estado, se imposibilita la producción y organización del evento del próximo sábado 10 de febrero”.

Ante esta situación, el ex candidato presidencial manifestó: “Lamento que se haya suspendido el evento solidario porque creo que cualquier ex presidente y cualquier chileno que ame la patria, no habría suspendido el evento solidario que estaba previsto para ayudar a los damnificados”, partió declarando.

“No sé si al propio ex presidente Piñera le habría gustado que se suspenda un evento solidario por su velorio. No sé. Me parece que es un error de quienes organizaron eso, suspenderlo por un velorio, por más importante que sea. Hay gente que está sufriendo y no se juega con la esperanza de los compatriotas que lo pasaron tan mal“, agregó.

