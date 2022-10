Médico de Cañete pide disculpas tras polémica publicación contra hospital: “He dado mi corazón en este trabajo”

La médico del Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete, Carolina Vásquez, pidió disculpas por haberse referido en duros términos en contra del hospital y la comunidad para la que trabaja, luego de la decisión del recinto de asignarle un turno el mismo día en que ella conocería los resultados de una beca a la que postuló.

“Grabé un video en un momento de frustración y trajo un montón de reacciones negativas al respecto, reacciones que sinceramente comprendo“, dijo la profesional de la salud a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Entiendo que la gente está enojada y tiene relación a un comentario muy desafortunado que hice. Todo lo que dije en esos videos son cosas que no siento, yo soy muy feliz trabajando en Cañete, tengo una relación muy cercana con los funcionarios”, continuó.

El polémico video se tomó los comentarios en redes sociales y, en consecuencia, la Multigremial del Hospital de Cañete anunció que buscarán realizar un sumario por las palabras vertidas por la profesional de la salud.

“Exigimos y solicitamos formalmente al director del hospital Cañete, Sr Rodrigo Sau, que solicite inmediatamente un sumario administrativo en contra de esta funcionaria para que se realice la investigación respectiva y se le sancione de acuerdo a su falta grave“, dice parte del comunicado.

Y es que las declaraciones de la doctora desconcertaron a los internautas y a la comunidad implicada, puesto que se tratan de palabras de alto calibre.

“Mañana mandamos todo a la chucha, nos dedicamos a tomar y tomar y tomar, o bien celebramos y nos dedicamos a tomar y tomar; pero no, porque mis amiguitos del Kallvu Llanka siempre atentos a la jugada, me pusieron turno mañana. O sea que yo voy a tener que ir a tomar mi beca y después tener que ir a atender pacientes“, fue como comenzó diciendo la enfermera en el polémico video.

“Yo espero que estos hueones tengan considerado que en caso de que Corito (refiriéndose a ella misma) no tome su beca de Dermatología y se rompan todos los sueños, por lo que alguna vez luchó y por lo que lleva seis años viviendo en la mierda, no va a venir a hacer el turno y le va a importar una mierda la población de Cañete y se pueden meter por la raja su cagá de hospital (sic)”, continuó diciendo.

A raíz de todo esto, la doctora Carolina Vásquez cerró sus disculpas señalando que “siempre me he llevado muy bien con la comunidad, llevo seis años trabajando en esta provincia, llevo un año en Cañete y siempre he sentido un profundo respeto por la comunidad y he dado mi corazón en este trabajo“.

“Entiendo que estas disculpas no son suficiente, pero voy a trabajar para recomponer la relación que, según yo, era muy buena, y por una torpeza, quebré”, concluyó.