Mujer se operó la vesícula y despertó sin un diente en clínica de Chillán

Un insólito hecho ocurrió en Chillán, donde una mujer denuncia que fue sometida a una operación de vesícula y despertó con un diente quebrado.

Se trata de Cecilia Vitale, quien conversó con Contigo en la Mañana, de Chilevisión, para contar su caso ocurrido el 29 de septiembre pasado.

Según relató, acudió a la Clínica Andes Salud de Chillán para extraerse la vesícula. Sin embargo, al despertar notó que uno de sus dientes estaba roto en tres partes, lo que le provocó una serie de molestias.

“Me dijeron que mi diente estaba malo, así que por eso se había caído. Entré con todos mis dientes y salí con un diente menos”, dijo la afectada.

Sin embargo, por otro lado, “la anestesióloga me dijo que me habían pasado a llevar el diente frontal cuando me sacaron el tubo”.

Finalmente, al ir a servicio al cliente de la clínica, le indicaron que ella había firmado un consentimiento que señalaba que existía la posibilidad de perder un diente durante la intervención.