Niño de 4 años fue dado de alta tras estar dos en el hospital: Podrá pasar Navidad en su casa en Viña del Mar

Durante esta jornada de sábado, Ignacio Pérez, un niño de cuatro años de edad, fue dado de alta en el Hospital Dr. Gustavo Fricke en Viña del Mar, tras haber ingresado hace más de dos años por una Pseudo Obstrucción Intestinal Crónica.

Tras el trabajo de un equipo multidisciplinario, “Nachito”, como cariñosamente lo llaman sus padres y los profesionales de la salud que lo ayudaron a mejorar, podrá disfrutar de esta celebración de Navidad en su casa, junto a su familia.

El papá del pequeño, Ronny Pérez, agradeció todo el esfuerzo que hicieron los especialistas para que su hijo pudiera salir adelante. “Agradecer al Hospital, que para nosotros ha sido fundamental desde que hemos ido ingresando a urgencias, hasta que ha llegado a la sala de cirugía infantil“, dijo.

“Todo el equipo de trabajo siempre preocupado del Ignacio, dándonos apoyo a nosotros, preocupados de cómo estamos, que no le vaya a faltar algo. Ahora, con la ayuda de los médicos, con la experiencia que tenemos, ya conocemos la enfermedad”, agregó.

Su estadía en el Hospital

Una tarde, hace dos años, era un día normal para el pequeño Ignacio hasta que empezó con malestares. “Mi señora me llama, que Nachito estaba, que había vomitado y que se le había inflamado el estómago“, comentó el papá.

“Nosotros pensamos que era un simple, no sé, no lo sabíamos en ese momento. La cosa es que desde que llegamos el primer día acá, empezaron a hacerle exámenes, no mejoraba, seguía vomitando y de ahí que parte toda la historia con toda la enfermedad”, indicó.

Después de una gran cantidad de días hospitalizado por cuadros de obstrucción intestinal, y distintos chequeos y exámenes, los médicos detectaron que se trataba de un trastorno del funcionamiento motor de su intestino.

La doctora María Teresa Torres, pediatra nutrióloga, explicó uno de los tratamientos a los que se sometió Igancio: “Este niñito ha necesitado tratamiento nutricional especializado, que es a través de un vía venosa central, donde se le da todos los aportes nutricionales que él necesita para su crecimiento y desarrollo”, estableció.

Por su parte, el doctor Rafael Ruiz, cirujano pediatra, aseguró que esta enfermedad es poco recurrente, agregó que “lo que hemos hecho, en conjunto con la parte pediátrica, es darle todas las herramientas que tenemos a mano para poder tratar de sobrellevar esta enfermedad“.

A pesar de recibir todo el apoyo necesario, fue gracias al ánimo y carácter que mantuvo durante su estadía en el centro de salud que Ignacio logró salir adelante. “Había días malos, pero él era esa lucecita que salía, esa risa, cualquier cosa, sus bailes, su alegría, su música. Todo eso, creo, son cosas que él nos dio”, dijo Carolina Calderón, técnico paramédico.

Además, contó con el cariño, ayuda y apoyo de sus padres, quienes hicieron todo lo que estaba en sus manos para adquirir los conocimientos necesario y así poder cuidar de la mejor manera posible a su querido hijo. Así lo comentó Teresa Soto, enfermera del área médico quirúrgico pediátrico, quien comentó que “desde el momento de su ingreso uno trata de hacer parte a la familia de todos los cuidados que va teniendo el niño”.

De regreso a casa

Finalmente, después de más de dos años sin salir del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Ignacio Pérez volverá a su hogar junto a su familia de sangre, mientras que quienes se convirtieron en su familia dentro del recinto también se encuentran felices por la noticia.

Así lo expresó el Doctor Claudio Cisternas, subdirector médico, quien sostuvo que “sabemos que los hospitales por muy acondicionados que estén son hospitales, no son casas, y los niños para su neurodesarrollo, para desarrollarse como niños, necesitan a la familia, la casa, sus espacios, y por eso es que veníamos, desde hace un tiempo, con la idea de que pudiéramos lograr que saliera a su casa, y qué mejor momento que la Navidad”.

Por otra parte, su mamá, Paola Ojeda, además de estar contenta, tiene esperanza en que todo saldrá bien mientras estén en casa. “Ha sido difícil. El plan de irse ha sido desde un principio, desde que llegó siempre ha sido la idea que se fuera, no que estuviera aquí”, comenzó contando.

“Han pasado tantas cosas, ha estado bien, mal, muy mal, pero ahora gracias a Dios se dieron las cosas y se va a poder ir, y espero, yo, poder manejarlo bien, en la casa, y no tener que volver tan pronto“, terminó.

