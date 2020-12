Como un “acto de rebeldía” fue calificada la apertura de restaurantes por el presidente de la Asociación Gastronómica de Punta Arenas, Jaime Jelincic, quien entregó su respaldo a los locatarios para mantener sus locales abiertos, a pesar de la cuarentena que rige en la zona.

Frente a la crisis que ha afectado gravemente a los restoranes y pubs, el sector decidió ignorar los protocolos de la pandemia y abrir de igual forma sus locales.

El proceso de reactivación comenzó el viernes y continuó este sábado con, al menos, 30 recintos que funcionaron con sus mesas en las calles.

Fue durante esta jornada cuando el líder del gremio gastronómico encaró a las autoridades sanitarias que llegaron hasta un restaurante para realizar una fiscalización, y les negó el acceso.

“No vamos a aceptar ningún sumario, no vamos a firmar ni un documento, ni vamos a permitir ni un ingreso de ustedes a ninguno de los locales. Ellos son asociados nuestros, yo soy presidente del gremio, y lo quiero dejar absolutamente claro, ustedes no entran a ninguno de nuestros locales. Hagan los papeles, mándenlos por sobre, por carta, como quieran, y si la fuerza quiere ingresar, va a tener que llevarnos presos”, señaló Jelincic, entre aplausos de los presentes.

Según reporta El Pingüino, la Seremi de Salud informó que se iniciaron seis sumarios sanitarios contra restaurantes por atender al público. Como los dueños o administradores de los locales se negaron a recibir las infracciones, las notificaciones serán enviadas vía carta certificada a sus remitentes.

Al respecto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que “aquí hubo persecución y se hizo de manera parcial. Acabo de tener una reunión con todos los locales que fueron sumariados, y los sumarios los va a tomar la Municipalidad para defenderlos”.

A la vez, hizo un llamado al Ministerio de Salud a que flexibilice las restricciones en la comuna para que los restoranes puedan funcionar. “Le pido a la autoridad de gobierno que entienda que, tal como lo hizo en el paso 2 en Santiago, que cambiaron las normas para flexibilizar las actividades comerciales, pedimos lo mismo hace dos semanas en Punta Arenas (…) Estamos buscando es que puedan atender en la calle, como lo hacen en Concepción y Santiago“.